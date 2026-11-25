UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Real Madrid, sahasında PSV Eindhoven'ı 5-1 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, 70 dakika kaldığı maçta iki asist yaparak galibiyette önemli rol oynadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Real Madrid, sahasında PSV Eindhoven'ı 5-1 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, sergilediği performansla gecenin öne çıkan isimlerinden biri oldu. Genç yıldız, Real Madrid'in ilk ve üçüncü golünde yaptığı şık asistlerle galibiyette önemli rol oynadı.
ARDA GÜLER'DEN İKİ ŞIK ASİST
PSV Eindhoven karşısında ilk 11'de görev alan Arda Güler, mücadelede 70 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu, takımının ilk golünde ve üçüncü golünde yaptığı asistlerle skora doğrudan katkı sağladı.
Real Madrid'in geriye düştüğü karşılaşmada Arda'nın oyun görüşü ve pas kalitesiyle ortaya koyduğu performans, İspanyol devinin geri dönüşünde önemli rol oynadı.
REAL MADRİD'DEN 5'TE 5
PSV Eindhoven karşısında 5-1'lik galibiyete ulaşan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı beşinci maçını da kazandı. Beş maçta beş galibiyet alan eflatun-beyazlılar, 15 puana yükselerek kusursuz performansını sürdürdü.
Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ise Real Madrid deplasmanından puan çıkaramadı ve 4 puanda kaldı.
REAL MADRİD'İN SIRADAKİ RAKİBİ ARSENAL
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının bir sonraki haftasında İngiltere temsilcisi Arsenal'e konuk olacak. PSV Eindhoven ise yoluna devam edebilmek için gelecek maçında puan arayacak.
REAL MADRİD - PSV EİNDHOVEN MAÇ ÖZETİ
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