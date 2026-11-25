UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Real Madrid, sahasında PSV Eindhoven'ı 5-1 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, sergilediği performansla gecenin öne çıkan isimlerinden biri oldu. Genç yıldız, Real Madrid'in ilk ve üçüncü golünde yaptığı şık asistlerle galibiyette önemli rol oynadı.



