Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında sahasında Aston Villa’yı konuk etti. Mücadeleyi temsilcimiz 1-0 kazandı. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golü 77. dakikada Deniz Gül kaydetti.
Genç oyuncu, kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi golünü attı. Galatasaray ile 3 kez ligde forma giyen Deniz Gül, bu organizasyondaki ilk golünü Aston Villa'ya karşı kaydetti.
Milli futbolcu attığı gol sonrası bir sakatlık yaşadı. Karşılaşmanın 77. dakikasında rakip fileleri havalandırdığı anda Aston Villalı oyuncu Nicolas Jackson'ın yüzüne tekme atması sonucu burnu kanayan Deniz Gül, bir süre kenarda tedavi gördü. Deniz Gül, yaklaşık 5 dakikalık tedavinin ardından burnundaki bandajla oyuna geri döndü.
beIN Sports'ta yer alan habere göre Deniz Gül'ün burnunda kırık olduğu öğrenildi.
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