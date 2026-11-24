TRENDYOL 1’inci Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 16’ncı haftasında deplasmanda karşılaşacağı Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başladı.
Metro Holding Kayserispor, 11 yıl sonra küme düştüğü 1’inci Lig’de 2026-27 sezonunda mücadele ediyor.
Şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan sarı kırmızılılar, ilk 15 haftada 10 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak ligde 33 puanla ikinci sırada yer aldı.
Ligin 15’inci haftasında cumartesi günü sahasında SMS Grup Sarıyer’i konuk eden ve 3-1’lik skorla mağlup eden sarı-kırmızılılara, zorlu mücadelenin ardından 2 gün izin verildi.
Hazırlıklar recep Mamur Tesisleri’nde başladı
İç Anadolu ekibi, bugün kulüp tesislerinde toplanarak 29 Kasım Pazar günü saat 19.00’da oynayacağı Keçiörengücü karşılaşmasının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Recep Mamur Tesisleri’nde teknik direktör Atila Gerin yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışmaları gerçekleştirildi.
Antrenman, pas, baskı, istasyon ve son vuruş çalışmalarıyla sürdü.
İdman, dar alanda oynanan çift kale maçın ardından sona erdi.
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