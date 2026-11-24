İKİ TAKIM 37 YIL SONRA KARŞILAŞACAK





Real Madrid ile PSV Eindhoven arasındaki mücadele, iki takımın uzun yıllar sonra yeniden karşı karşıya gelmesi bakımından da önem taşıyor. İki ekip son olarak 1988-1989 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalinde karşılaştı. İki maç sonunda rakibini toplamda 3-2 mağlup eden Real Madrid, turu geçen taraf oldu.





UEFA kayıtlarına göre iki takım bugüne kadar Avrupa kupalarında sekiz kez karşı karşıya geldi. Bu maçların üçünü Real Madrid kazanırken PSV Eindhoven bir galibiyet elde etti. Dört mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Madrid ekibi, sahasında PSV'ye karşı oynadığı dört maçta da mağlubiyet yaşamadı.