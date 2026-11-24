UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Real Madrid evinde PSV Eindhoven’ı konuk ediyor. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşma tabii spor ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Real Madrid - PSV maçı canlı izleme linki ve tabii spor canlı yayın ekranı haberimizde.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Real Madrid ile PSV Eindhoven karşı karşıya gelecek. Santiago Bernabéu'da oynanacak mücadelede İspanyol devi, Avrupa'daki kusursuz serisini sürdürmeyi hedeflerken PSV Eindhoven ise zorlu deplasmandan puanla ayrılarak üst tura kalma yarışında avantaj yakalamak istiyor.
REAL MADRID - PSV EINDHOVEN MAÇI NE ZAMAN?
Real Madrid ile PSV Eindhoven, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunun lig aşaması 5. haftasında kozlarını paylaşacak. 24 Kasım Salı günü oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. Santiago Bernabéu'nun ev sahipliği yapacağı mücadelede iki takım da kritik bir 90 dakikaya çıkacak.
REAL MADRID ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAYIPSIZ
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan dört maçın tamamını kazanarak 12 puana ulaştı. Eflatun-beyazlılar, lig aşamasında ikinci sırada bulunurken lider Paris Saint-Germain'i averajla takip ediyor.
İspanyol temsilcisi, Avrupa'daki son maçında AEK Atina deplasmanına çıktı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı 3-2 kazanan Real Madrid, dörtte dört yaparak yoluna kayıpsız devam etti. José Mourinho'nun öğrencileri, PSV karşısında da kazanarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor.
Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ise Şampiyonlar Ligi'nde istediği başlangıcı yapamadı. İlk dört haftada 4 puan toplayabilen PSV, 24. sırada yer alıyor ve eleme turu potasında kalma mücadelesi veriyor.
Peter Bosz yönetimindeki PSV, Avrupa'daki ilk maçında Shakhtar Donetsk ile berabere kaldı. Ardından Leipzig'e mağlup olan Hollanda ekibi, Porto deplasmanında 1-0 kazanarak ilk galibiyetini aldı. Son olarak sahasında Club Brugge'e 2-1 kaybeden PSV, Real Madrid karşısında puan arayacak.
REAL MADRID'DE ÜÇ EKSİK
Karşılaşma öncesinde Real Madrid'de sakatlıkları bulunan Ferland Mendy, Raúl Asencio ve Rodrygo'nun forma giymesi beklenmiyor. Madrid ekibinin PSV maçı için açıkladığı kadroda Thibaut Courtois, Antonio Rüdiger, Éder Militão, Trent Alexander-Arnold, Arda Güler, Jude Bellingham, Vinícius Júnior ve Kylian Mbappé gibi isimler yer aldı.
PSV Eindhoven'da ise Sami Ouaissa, Alassane Pléa, Jerdy Schouten ve Adamo Nagalo'nun karşılaşmada görev yapamayacağı bildirildi. Mauro Júnior'un durumu ise şüpheli olarak değerlendiriliyor.
REAL MADRID - PSV EINDHOVEN MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: Courtois, Valverde, Militão, Rüdiger, Cucurella, Tchouameni, Camavinga, Yan Diomande, Arda Güler, Vinícius Júnior, Mbappé.
Real Madrid ile PSV Eindhoven arasındaki mücadele, iki takımın uzun yıllar sonra yeniden karşı karşıya gelmesi bakımından da önem taşıyor. İki ekip son olarak 1988-1989 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalinde karşılaştı. İki maç sonunda rakibini toplamda 3-2 mağlup eden Real Madrid, turu geçen taraf oldu.
UEFA kayıtlarına göre iki takım bugüne kadar Avrupa kupalarında sekiz kez karşı karşıya geldi. Bu maçların üçünü Real Madrid kazanırken PSV Eindhoven bir galibiyet elde etti. Dört mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Madrid ekibi, sahasında PSV'ye karşı oynadığı dört maçta da mağlubiyet yaşamadı.
MBAPPE TARİHE GEÇMEK İÇİN SAHAYA ÇIKACAK
Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappé, PSV karşısında yalnızca takımının galibiyeti için değil, kişisel bir rekor için de mücadele edecek. UEFA verilerine göre Şampiyonlar Ligi'nde 74 golü bulunan Mbappé, bir kez fileleri havalandırması halinde 75 gole ulaşacak.
Fransız futbolcu, Real Madrid formasıyla çıktığı son altı Şampiyonlar Ligi maçında da gol atmayı başardı. Mbappé, PSV karşısında da ağları sarsması halinde Avrupa'nın en prestijli kulüp organizasyonundaki gol serisini yedi maça çıkarmaya çalışacak.
REAL MADRID - PSV EINDHOVEN MAÇI HANGİ KANALDA?
Real Madrid - PSV Eindhoven karşılaşması, 24 Kasım Salı günü saat 23.00'te başlayacak. Santiago Bernabéu'da oynanacak mücadele tabii Spor ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak.
REAL MADRİD - PSV EİNDHOVEN CANLI SKOR
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