Sarı-kırmızılılar, 4 maç sonunda elde ettiği 6 puanla Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasına 18. sırada girdi. Galatasaray'da bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ağları en fazla sarsan oyuncu ise attığı 4 golle Aleksey Batrakov oldu.