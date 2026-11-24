Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında evinde Aston Villa'yı konuk ediyor. Bu akşam saat 20.45'te başlayacak maç TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Galatasaray - Aston Villa maçı canlı izleme linki ve TRT 1 canlı yayın ekranı haberimizde.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Premier Lig ekibi Aston Villa'yı konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 345. karşılaşmasına çıkacak.
Şampiyonlar Ligi serüvenine istediği gibi başlayamayan sarı-kırmızılılar, ilk iki maçında Portekiz ekibi Sporting'e deplasmanda 3-1, İspanya devi Barcelona'ya da sahasında 4-1 yenildi.
Organizasyondaki üçüncü maçında konuk olduğu Fransa temsilcisi Lille karşısında sergilediği başarılı performansla sahadan 4-2 galip ayrılan Okan Buruk'un öğrencileri, dördüncü maç haftasında da evinde Bundesliga ekibi Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar, 4 maç sonunda elde ettiği 6 puanla Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasına 18. sırada girdi. Galatasaray'da bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ağları en fazla sarsan oyuncu ise attığı 4 golle Aleksey Batrakov oldu.
Bu sezon Devler Ligi'ndeki ilk maçında Belçika temsilcisi Club Brugge'ü deplasmanda 3-2 mağlup eden Aston Villa, sonraki haftalarda konuk ettiği temsilcimiz Fenerbahçe'ye karşı 6-0 ve Norveç temsilcisi Viking'e karşı da 3-1 galip geldi.
Dördüncü haftada da Barcelona'ya konuk olan Villa, bu mücadeleden 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Aston Villa, topladığı 9 puanla 6. sırada yer alıyor.
Geçtiğimiz sezon Premier Lig'i 4. basamakta bitirip Şampiyonlar Ligi bileti alan Aston Villa bu sezona ise istediği gibi başlayamadı. Unai Emery'nin takımı bu sezon topladığı 14 puanla 12. sırada yer alıyor.
TEMSİLCİMİZDE KRİTİK EKSİKLER
Galatasaray'da kritik maç öncesi önemli eksikler bulunuyor. Tedavileri devam eden Roland Sallai, Ismail Jakobs, Rafael Leao ve Victor Osimhen, Aston Villa'ya karşı görev alamayacak.
RAMS Park'ın zeminindeki bakım ve iyileştirme çalışmalarından dolayı Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk eden sarı-kırmızılılar, Aston Villa müsabakasını kendi stadında oynayacak.
Galatasaray, Aston Villa karşısında kazanması halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en uzun galibiyet serisini de egale etmiş olacak.
Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi grup ve lig aşamaları tarihinde daha önce 2012–13 ve 2025–26 sezonlarında üst üste 3 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.
GALATASARAY - ASTON VİLLA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray ve Aston Villa'yı karşı karşıya getirecek kritik karşılaşma saat 20:45'te başlayacak. Mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Dev maç TRT 1 ekranların şifresiz olarak yayınlanacak.
GALATASARAY - ASTON VİLLA CANLI SKOR
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