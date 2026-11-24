Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde bankaların uygulayabileceği tavan faizlerin hesaplanmasında baz alınan referans oranı Kasım 2023’ten bu yana ilk kez aşağı çekti. Uzun süredir yüzde 3,11 seviyesinde sabit tutulan referans oran, 1 Aralık 2026 itibarıyla 0,17 puanlık düşüşle yüzde 2,94’e gerileyecek.
Referans orandaki bu güncelleme, kredi kartı azami akdi ve gecikme faizlerinin yanı sıra nakit avans ile kredili mevduat hesabı (KMH) maliyetlerine de doğrudan indirim olarak yansıyacak.
Dönem borcuna göre yeni kredi kartı faiz tablosu
1 Aralık’tan itibaren yürürlüğe girecek düzenlemeyle birlikte, kredi kartı dönem borcu tutarına göre kademelendirilen aylık azami faiz oranları şu şekilde güncellendi:
• 30 bin TL’nin altındaki dönem borçları: Azami akdi faiz oranı yüzde 3,25’ten yüzde 3,08’e, azami gecikme faiz oranı ise yüzde 3,55’ten yüzde 3,38’e inecek.
• 30 bin TL ile 180 bin TL arasındaki dönem borçları: Azami akdi faiz yüzde 3,75’ten yüzde 3,58’e, azami gecikme faizi yüzde 4,05’ten yüzde 3,88’e düşecek.
• 180 bin TL’nin üzerindeki dönem borçları ve kurumsal kartlar: Azami akdi faiz oranı yüzde 4,25’ten yüzde 4,08’e, azami gecikme faiz oranı yüzde 4,55’ten yüzde 4,38’e gerileyecek. Bu oranlar, dönem borcu tutarına bakılmaksızın tüm kurumsal kredi kartları için geçerli olacak.
Nakit avans, KMH ve yabancı para işlemlerinde son durum
TCMB’nin faiz indirimi yalnızca alışveriş harcamalarıyla sınırlı kalmadı. Nakit çekim ve kredili mevduat hesabı (KMH) kullanan müşterilerin faiz yükü de hafifliyor. Buna göre nakit avans ve KMH işlemlerinde uygulanabilecek aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4,25’ten yüzde 4,08’e, azami gecikme faiz oranı ise yüzde 4,55’ten yüzde 4,38’e çekildi.
Yabancı para cinsinden gerçekleştirilen kredi kartı işlemlerinde de aşağı yönlü revizyona gidildi. Bu grupta aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,98’den yüzde 2,86’ya, azami gecikme faiz oranı ise yüzde 3,28’den yüzde 3,16’ya düşürüldü.
Borcun bir ay boyunca değişmediği varsayımıyla ve vergiler hariç tutularak yapılan hesaplamalara göre, yeni oranların devreden borçlara yansıması şöyle olacak:
• 10 bin TL devreden borç: Aylık faiz tutarı 325 TL’den 308 TL’ye inerek 17 TL’lik avantaj sağlayacak.
• 50 bin TL devreden borç: Aylık faiz yükü 1.875 TL’den 1.790 TL’ye gerileyecek.
• 200 bin TL devreden borç: Aylık faiz tutarı 8.500 TL’den 8.160 TL’ye düşecek.
Bankalar tavan oranın altında kalabilir
TCMB tarafından duyurulan bu oranlar, bankaların uygulayabileceği en yüksek (azami) yasal sınırları ifade ediyor. Bankalar, belirlenen bu tavanı aşmamak kaydıyla müşterilerine daha düşük faiz oranları sunma serbestisine sahip. Bu nedenle yeni düzenleme, tüm bankaların faizlerini istisnasız olarak aynı seviyeye çekeceği anlamına gelmiyor.
Asgari ödeme oranları
Öte yandan kredi kartı kullanıcılarını ilgilendiren bir diğer başlık olan asgari ödeme tutarları da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) düzenlemeleri doğrultusunda güncellenmişti. Mevcut uygulamada asgari ödeme oranları kart limitine göre şöyle hesaplanıyor:
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