Kocaelispor teknik Direktörü Selçuk İnan, Fenerbahçe karşılaşmasında ilk 11'de görev verdiği ve gol atan Matej Maglica'ya ilişkin, "Matej'i Lukaku ya da Vedat'la eşleştirmek önemli planlarımızdan biriydi. Maç eksiği vardı, onu hazırladık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 29 Kasım Pazar günü deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşacak olan Kocaelispor, maçın hazırlıklarına başladı.

Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Selçuk İnan ile savunma oyuncusu Maglica açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe maçında takım olarak mücadele

İnan, sahada takım olarak mücadele etmelerinin Fenerbahçe maçındaki en büyük artıları olduğunu söyledi.

Fenerbahçe karşısında iyi bir mücadele ortaya koyduklarını ve alınan sonuçtan memnun olduğunu belirten İnan, "Taraftarımızla, oyuncularımızla hep beraber iyi bir maç çıkardık" diye konuştu.

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Maçın sonlarındaki golden sonra biraz burukluk yaşadıklarını, buna karşın çok önemli bir skor aldıklarını düşündüğünü dile getirdi.

Şahin Oktay Anadolu Ajansı Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 29 Kasım Pazar günü deplasmanda Arca Çorum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Yeşil-siyahlı ekibin teknik direktörü Selçuk İnan, Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maglica'nın ilk 11 tercihi

Fenerbahçe karşılaşmasında ilk 11'de görev verdiği ve gol atan Matej Maglica'ya ilişkin tercihini anlatan İnan, Emir Ortakaya'nın da diğer oyuncular gibi çok önemli performans gösterdiğini, hiçbirini birbirinden ayırmadığını söyledi.

İnan, "Matej’i Lukaku ya da Vedat’la eşleştirmek önemli planlarımızdan biriydi. Maç eksiği vardı, onu hazırladık." ifadelerini kullandı.

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Çorum deplasmanı için çalışmalar başlıyor

Bu hafta karşılaşacakları Çorum FK'nin son iki maçta fazla gol yemiş olabileceğini ancak çok önemli oyunculara sahip olduğunu söyleyen İnan, kırmızı-siyahlı ekibin çok rahat ofansif hücumlar gerçekleştirebildiğini kaydetti.

Çorum'un zor bir deplasman olduğunu dile getiren İnan, "Kendi oyunumuzu nasıl geliştirebiliriz? Çorum deplasmanında nasıl puan ya da puanlar alırız? Bununla ilgili çalışmalar yapacağız." diye konuştu.

Rakibin güçlü ve zayıf yanlarını analiz edip doğru kadroyla karşılaşmaya çıkacaklarını anlatan İnan, "Ligde her maç çok zor. Bütün takımlar iyi. Aldığınız her puan, altın değerinde. Yenilmeden oradan gelmek, puan ya da puanlar almak bizim için çok önemli olacak." dedi.

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Bu yöndeki çalışmaların bugün itibarıyla başlayacağını da sözlerine ekledi.

Burak Yılmaz ile karşı karşıya

Futbolculuk döneminde beraber oynadıkları Burak Yılmaz'la rakip teknik direktör olarak karşı karşıya gelecek olması hakkındaki soruyu yanıtlayan İnan, şunları söyledi:

"Son dönemlerde zaten hep arkadaşlarımızla artık böyle bir araya geliyoruz. Artık futbolculuk bitti, hocalık dönemi. Hepsiyle karşılaşmak çok güzel oluyor ama aynı zamanda yaşlandığınızı hissediyorsunuz. Onlarla tekrar sahanın kenarında beraber olmak hep mutluluk veriyor. Anılarımız depreşiyor. Bu da bizi mutlu ediyor."

Petkovic'in durumu

İnan, Rivas'ın gösterdiği performanstan memnun olduğunu, oyuncunun çok çalışıp mücadele ettiğini söyledi.

Yeşil-siyahlıların Hırvat golcüsü Bruno Petkovic'in durumunun sorulması üzerine İnan, "Petkovic iyi durumda. Onu söyleyebilirim. Yani fiziksel olarak çok iyi durumda değil ama en azından sakatlık olarak neredeyse tamamen iyileşti gibi. Bu hafta itibarıyla bizimle çalışmaları yapacak. Bir aksilik olmazsa belki de Çorum maçında aramızda olacak." diye konuştu.

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Maglica serbest vuruş golünü anlattı

Savunma oyuncusu Maglica ise Fenerbahçe karşılaşmasında serbest vuruştan attığı gole ilişkin, "Açıkçası bu vuruşun özelinde bir çalışma yapmamıştım ancak geçen sezon da birkaç serbest vuruş golü atmıştım. Vuruş öncesinde kaleciyi, barajın nasıl kurulduğunu ve barajın altında yatan bir oyuncu olup olmadığını kontrol ettim. Ardından şansımı denedim. Gol attığım için gerçekten çok mutluyum." diye konuştu.

Çorum FK karşılaşmasının ligde diğer maçlardan farklı olmadığına işaret eden Maglica, "Konsantre olmalı, her top için mücadele etmeli ve geçen maçta yaptığımız gibi elimizden gelen her şeyi ortaya koymalıyız. Oradan puan veya puanlar alabileceğimizden eminim." değerlendirmesinde bulundu.

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