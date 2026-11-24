Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), 2025 Afrika Uluslar Kupası finaline ilişkin kararını açıkladı; şampiyonluk Fas'tan alınarak Senegal'e verildi.
Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) iki ay önce verdiği ve kupayı Fas'a kazandıran hükmen mağlubiyet kararı böylece geçersiz hale geldi.
Senegalliler penaltı kararının ardından sahadan çekilmişti
18 Ocak 2026'da oynanan finalin son anlarında Fas penaltı kazanmış, bu karardan sonra Senegalli oyuncular sahadan çekilmişti.
Verilen aranın ardından Senegalli futbolcular sahaya geri gelmiş, Fas ise Brahim Diaz ile 90+24'üncü dakikada penaltı atışından faydalanamamıştı.
Senegal, uzatma devrelerinde 94'üncü dakikada Pape Gueye'nin golüyle öne geçmiş, karşılaşmayı 1-0 kazanarak şampiyon olmuştu.
Kupa, finalden iki ay sonra CAF tarafından Senegal'in hükmen mağlup sayılmasıyla Fas'a verilmişti.
CAS hükmen mağlubiyet kararını iptal etti
CAS, konuyla ilgili kararını Senegal'in itirazının ardından verdi.
Senegal şampiyon ilan edilirken, CAF'ın hükmen mağlubiyet kararı iptal edildi.
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