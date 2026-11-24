31 Aralık 2017 ve öncesi tescil edilen otomobillerin 2027 MTV tutarları
31 Aralık 2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri araçların 2027 yılı yıllık vergi tutarları şu şekilde oluştu:
• 1300 cm³ ve aşağısı: 1-3 yaş: 6.179 TL | 4-6 yaş: 4.310 TL | 7-11 yaş: 2.406 TL | 12-15 yaş: 1.815 TL | 16 ve yukarı yaş: 637,9 TL
• 1301 - 1600 cm³'e kadar: 1-3 yaş: 10.765 TL | 4-6 yaş: 8.071 TL | 7-11 yaş: 4.680 TL | 12-15 yaş: 3.307 TL | 16 ve yukarı yaş: 1.269,4 TL
• 1601 - 1800 cm³'e kadar: 1-3 yaş: 19.027 TL | 4-6 yaş: 14.862 TL | 7-11 yaş: 8.754 TL | 12-15 yaş: 5.328 TL | 16 ve yukarı yaş: 2.060,6 TL
• 1801 - 2000 cm³'e kadar: 1-3 yaş: 29.981 TL | 4-6 yaş: 23.082 TL | 7-11 yaş: 13.567 TL | 12-15 yaş: 8.071 TL | 16 ve yukarı yaş: 3.179,1 TL
• 2001 - 2500 cm³'e kadar: 1-3 yaş: 44.964 TL | 4-6 yaş: 32.640 TL | 7-11 yaş: 20.394 TL | 12-15 yaş: 12.180 TL | 16 ve yukarı yaş: 4.814,1 TL
• 2501 - 3000 cm³'e kadar: 1-3 yaş: 62.703 TL | 4-6 yaş: 54.544 TL | 7-11 yaş: 34.072 TL | 12-15 yaş: 18.317 TL | 16 ve yukarı yaş: 6.722,6 TL
• 3001 - 3500 cm³'e kadar: 1-3 yaş: 95.493 TL | 4-6 yaş: 85.925 TL | 7-11 yaş: 51.753 TL | 12-15 yaş: 25.825 TL | 16 ve yukarı yaş: 9.470,9 TL
• 3501 - 4000 cm³'e kadar: 1-3 yaş: 150.152 TL | 4-6 yaş: 129.654 TL | 7-11 yaş: 76.353 TL | 12-15 yaş: 34.072 TL | 16 ve yukarı yaş: 13.566,6 TL
• 4001 cm³ ve yukarısı: 1-3 yaş: 245.753 TL | 4-6 yaş: 184.287 TL | 7-11 yaş: 109.137 TL | 12-15 yaş: 49.039 TL | 16 ve yukarı yaş: 19.027,5 TL
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