Otomotiv mühendisi ve sanayi ustası Burcu Aşkın, dükkanında araç altında çalışırken, elektrikli ve hibrit araçlarla birlikte tamircilik mesleğinin dijital teknisyenliğe dönüştüğünü anlattı.

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Otomotiv mühendisi ve sanayi ustası Burcu Aşkın, elektrikli ve hibrit araçların yaygınlaşmasıyla birlikte otomotiv sektöründe geleneksel tamircilik anlayışının değiştiğini söyledi.

Aşkın, "Usta profili, anahtar tutan kişi olmaktan çıkıp yazılım ve dijital teknolojiler konusunda uzmanlaşmış bir teknisyene dönüşüyor" dedi.

Bilgisayarlı teşhis cihazları vazgeçilmez hale geldi

Motor sesinden ve egzoz dumanından arıza tespit eden ustalar, bugün bilgisayarlı teşhis cihazları ve yazılım sistemleriyle çalışıyor.

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Mekanik sistemlerin yerini giderek elektronik ve yazılım tabanlı teknolojilerin aldığını söyleyen Aşkın, arıza tespit süreçlerinin de büyük ölçüde değiştiğini ifade etti.

Günümüz araçlarında çok sayıda sensör ve elektronik kontrol ünitesi bulunduğunu, bu nedenle bilgisayarlı teşhis cihazlarının artık vazgeçilmez hale geldiğini söyleyen Aşkın, geçmişte ustaların arızaları motor sesini dinleyerek veya egzoz dumanını inceleyerek tespit edebildiğini hatırlattı.

IHA Otomotiv mühendisi ve sanayi ustası Burcu Aşkın, "usta profili, anahtar tutan kişi olmaktan çıkıp yazılım ve dijital teknolojiler konusunda uzmanlaşmış bir teknisyene dönüşüyor" dedi.

Markaya özgü cihazlar yüksek maliyet oluşturuyor

Geleneksel sök-tak yöntemlerinin tek başına yeterli olmadığını dile getiren Aşkın, araçlarda yalnızca motor ve şanzıman sistemlerinin değil, multimedya ünitelerinden elektronik park frenlerine kadar birçok parçanın yazılım desteğine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

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Aşkın, her otomobil markasının kendine özgü arıza tespit cihazlarının bulunduğunu ve bu sistemlerin yüksek maliyet oluşturduğunu aktardı.

Aşkın'a göre tamirciler, bu soruna çözüm bulmak için hem markaya özel yazılımlardan hem de üniversal cihazlardan yararlanmaya çalışıyor.

IHA Otomotiv mühendisi ve sanayi ustası Burcu Aşkın

Elektrikli araç teknolojisi ayrı bir uzmanlık alanı

Aşkın, elektrikli ve hibrit araçların yaygınlaşmasıyla oto tamirciliğinde de yeni bir dönemin başladığını söyledi. Geleneksel mekanik tamir ile elektrikli araç teknolojilerinin birbirinden farklı uzmanlık alanları olduğunu vurguladı.

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Aşkın, "Benzinli motorun mekanik tamiriyle elektrikli aracın batarya ve yazılım yönetimi bambaşka dünyalar. Gün geçtikçe dükkanımıza gelen araçların önemli bir kısmı elektrikli ve hibrit modellere dönüşüyor." diye konuştu.

IHA Otomotiv mühendisi ve sanayi ustası Burcu Aşkın, "usta profili, anahtar tutan kişi olmaktan çıkıp yazılım ve dijital teknolojiler konusunda uzmanlaşmış bir teknisyene dönüşüyor" dedi.

Çırak bulmakta sorun yaşanıyor

Sektörde çırak bulma konusunda da sorun yaşandığını belirten Burcu Aşkın, gençlerin sanayi ortamında çalışmaya eskisi kadar ilgi göstermediğini söyledi.

Aşkın, mesleki eğitimin önemine dikkat çekerek geleceğin ustalarının hem geleneksel tamir becerilerine hem de dijital teknolojilere hakim olması gerektiğini söyledi.

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Mesleğin mutfağında yetişmenin önemine de değinen Aşkın, yeni nesil teknisyenlerin yalnızca arıza tespit cihazlarını kullanmasının yeterli olmayacağını, aynı zamanda mekanik bilgiye, devre şemalarını okuyabilme becerisine ve uygulamalı deneyime sahip olması gerektiğini ifade etti.

Oto tamirciliğinin gelecek 10 yılda önemli ölçüde değişeceğini öngören Aşkın, geleneksel servis anlayışının yerini mobil arıza tespiti, batarya bakımı ve yazılım kalibrasyonu gibi alanlarda uzmanlaşmış yeni nesil bakım merkezlerinin alacağını kaydetti.

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