Kasım 2026 sıfır otomobil fiyatları, araç sahibi olmayı planlayanların en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. Artan model çeşitliliğiyle birlikte tüketiciler yalnızca marka ve donanım özelliklerini değil, benzinli, dizel, elektrikli ve hibrit araçların başlangıç fiyatlarını da karşılaştırıyor. Türkiye'de en uygun fiyatlı sıfır otomobillerin yer aldığı listede Dacia Logan, 1 milyon 328 bin TL'lik fiyatıyla ilk sırada bulunuyor. Elektrikli otomobil kategorisinde ise Hyundai Inster, uygun fiyatlı seçenekler arasında dikkat çekiyor. Hafif hibrit ve şarj edilebilir hibrit modellerin yanı sıra LPG'li araçları da kapsayan karşılaştırma, farklı bütçelere sahip otomobil alıcılarına seçenekleri değerlendirme imkanı sunuyor. Kasım ayı fiyatlarıyla birlikte hangi yakıt türünde hangi modelin daha uygun olduğu da merak ediliyor. Türkiye'de Kasım 2026 itibarıyla en ucuz sıfır otomobil hangisi? Elektrikli araçlarda en uygun fiyatlı model ne kadar? İşte yakıt türlerine göre sıfır otomobil fiyat listesi...