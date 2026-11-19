Af Örgütü'ne göre UAD'nin Myanmar soykırımı kararı İsrail davası için de önemli

Uluslararası Af Örgütü, UAD'nin Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) karşı soykırım suçu işlediğine hükmetmesinin "tarihi bir karar" olduğunu bildirdi. Örgüt, soykırım kastına ilişkin değerlendirmenin İsrail'e karşı açılan davada da önem taşıdığını söyledi.