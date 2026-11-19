Bolivya'nın La Paz kentinde düzenlenen otomobil fuarında, vinçle sergi alanına çıkarılan bir jip yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü, sürücü yaralandı.
Fuarda yaşanan kaza paniğe neden oldu.
Sürücü hastaneye kaldırıldı
Sergilenmek üzere vinçle kaldırılan jip, fuar merkezinin ikinci katından aşağı düşerek yaklaşık 20 metre yükseklikten zemine çakıldı.
Kaza sırasında aracın içinde bulunan 31 yaşındaki sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Aracın düşmesine neden olan şartların belirlenmesi için yetkililer soruşturma başlattı.
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