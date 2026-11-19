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Somali hükümeti, iç işlerine müdahale ettiği gerekçesiyle Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Mogadişu Büyükelçisinin 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi.

Somali Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Hamza Abdi Barre başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısında BAE'nin Somali'nin egemenliğine, bağımsızlığına ve güvenliğine yönelik müdahalede bulunduğu belirtildi.

Bakanlar Kurulu talimat verdi

Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, toplantıda konuya ilişkin Bakanlar Kurulunu bilgilendirdi.

Bakanlar Kurulu, Somali'nin BAE Büyükelçisinin istişarelerde bulunmak üzere geri çağrılması ve BAE'nin Mogadişu Büyükelçisine 72 saat içinde ülkesine dönmesinin bildirilmesi talimatını verdi.

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Ülkenin güvenlik durumu, askeri operasyonlar ve sosyal konular da toplantıda değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı BAE'yi suçlamıştı

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ulusa sesleniş konuşmasında BAE'yi Somali'nin egemenliğini ve ulusal birliğini zayıflatmaya yönelik faaliyetlerde bulunmakla suçlamıştı.

Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı ise yaptığı açıklamada ülkenin iç işlerine müdahaleden ciddi endişe duyulduğunu belirterek, Abu Dabi yönetimine Somali ile ilişkilerini yalnızca federal hükümet üzerinden yürütmesi çağrısında bulunmuştu.

Bakanlık, Somali'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve ulusal birliğini korumak için uluslararası hukuka uygun gerekli bütün tedbirlerin alınacağını bildirmişti.

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