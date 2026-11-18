Madagaskar'ın güneyinde yolcu taşıyan bir araç sele kapıldı, olayda 26 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayboldu.
Yerel yetkililerin açıklamasına göre araç, ülkenin güneyindeki Betroka bölgesinde 17 Kasım'da sele kapılarak sürüklendi.
Kayıp 5 kişiyi arama çalışmaları sürerken, 26 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 9 kişi ise kurtuldu.
Suyla kaplı geçitte akıntıya kapıldı
Betroka Milletvekili Nicolas Randrianasolo, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda aracın 16 Kasım'da Bekitro'dan hareket ettiğini, güzergahındaki suyla kaplı bir geçitten geçmeye çalışırken akıntıya kapıldığını belirtti.
Randrianasolo'ya göre sürücü, su seviyesinin düşük olduğunu düşünerek geçişe devam etti, ancak araç yolun ortasında şiddetli akıntıya kapıldı.
Kurtulanlar arasında sürücünün de bulunduğu aktarıldı.
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