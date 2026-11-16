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Güney Afrika’da peş peşe silahlı saldırılar: Can kaybı 17’ye yükseldi

12:34, 16/11/2026, Pazartesi
DHA
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Güney Afrika'da dün gece iki ayrı silahlı saldırıda 17 kişi hayatını kaybetti, polis şüphelileri yakalamak için inceleme başlattı.

Güney Afrika Polis Teşkilatı, dün gece farklı eyaletlerde iki ayrı silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Pretoria'nın batısındaki bir barakada 9, KwaZulu-Natal'da bir araçta 8 kişi öldürüldü.

Güney Afrika Polis Teşkilatı'nın açıklamasına göre, ülkenin farklı eyaletlerinde dün gece iki ayrı silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırılarda toplam 17 kişi hayatını kaybetti.

Pretoria'nın batısında barakada 9 ölü

Gauteng eyaletine bağlı Pretoria'nın batısındaki Atteridgeville bölgesinde yer alan Jeffsville yerleşim alanında bir barakada 9 kişi silahla vurularak öldürüldü. Ölenlerin 6'sı erkek, 3'ü kadın.

Saldırının nedeni henüz belirlenemedi. Olayla ilgili gözaltı yapılmadığı bildirildi.

KwaZulu-Natal'da araçtaki 8 erkek öldü

Aynı gece KwaZulu-Natal eyaletindeki Sweetwaters kasabasında da bir araçta bulunan 8 erkek vurularak yaşamını yitirdi.

Polis çalışma yürütüyor

Polis, her iki olay için de inceleme başlattı. Ekiplerin kurbanların kimliklerini tespit etmek ve şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Başlıklar :güney afrikasilahlı saldırıpretoriakwazulu-natal
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Güney Afrika’da peş peşe silahlı saldırılar: Can kaybı 17’ye yükseldi
Güney Afrika'da dün gece iki ayrı silahlı saldırıda 17 kişi hayatını kaybetti, polis şüphelileri yakalamak için inceleme başlattı.
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