Güney Afrika Polis Teşkilatı'nın açıklamasına göre, ülkenin farklı eyaletlerinde dün gece iki ayrı silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırılarda toplam 17 kişi hayatını kaybetti.
Pretoria'nın batısında barakada 9 ölü
Gauteng eyaletine bağlı Pretoria'nın batısındaki Atteridgeville bölgesinde yer alan Jeffsville yerleşim alanında bir barakada 9 kişi silahla vurularak öldürüldü. Ölenlerin 6'sı erkek, 3'ü kadın.
Saldırının nedeni henüz belirlenemedi. Olayla ilgili gözaltı yapılmadığı bildirildi.
KwaZulu-Natal'da araçtaki 8 erkek öldü
Aynı gece KwaZulu-Natal eyaletindeki Sweetwaters kasabasında da bir araçta bulunan 8 erkek vurularak yaşamını yitirdi.
Polis çalışma yürütüyor
Polis, her iki olay için de inceleme başlattı. Ekiplerin kurbanların kimliklerini tespit etmek ve şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.
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