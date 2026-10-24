00:41, 24/10/2026, CumartesiG: Güncelleme: 00:43, 24/10/2026, Cumartesi
Kenya'da facia: Başkent Nairobi'de inşaat halindeki 12 katlı bina çöktü
Kenya'nın başkenti Nairobi'de inşaat halindeki 12 katlı bir bina büyük bir gürültüyle çöktü. Ticaret ve konut bölgesi Eastleigh'de meydana gelen olayın ardından enkaz altında kalanların olabileceği bildirilirken, bölgede geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlatıldı.
Enkaz altında kalanlar için zamana karşı yarış başlatıldı
Nairobi Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre olay, yerel saatle 13.00 sıralarında kentin işlek noktalarından Eastleigh bölgesinde gerçekleşti. 12 katlı inşaatın henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmesinin ardından adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve acil durum müdahale ekibi sevk edildi. Polis ekipleri muhtemel artçı çökmelere karşı caddeyi güvenlik kordonuna alarak çevre binaları boşalttı. Beton blokların altında mahsur kalan işçi veya vatandaşların tespiti için arama kurtarma çalışmaları sürdürülürken, çöküşün teknik nedenine ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Dünya
Kenya’da inşaat halindeki çok katlı bina çöktü
Dünya
Zamana karşı yarış: Kenya’da inşaat halindeki bina çöktü
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