Kenya'da facia: Başkent Nairobi'de inşaat halindeki 12 katlı bina çöktü

Somali lideri Şeyh Mahmud'dan Türkiye'ye vefa dolu konuşma

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Türkiye'de eğitim görerek vatanlarına geri dönen Gorgor askeri birliğinin göreve başlama töreninde Türklere ve Türk devletine olan vefasını gösterdi. Şeyh Mahmud, konuşmasında, "Yanımızda duran ve bizi destekleyen Türk halkını, Türk devletini hayal kırıklığına uğratmamalıyız. Türkler bizden ne bir ödül ne bir hizmet ne de bir karşılık talep etti. Bizi eğitip ve donatıp sadece başarılı olmamızı, ülkemize hizmet etmemizi istediler" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Somali'deki terör örgütlerine karşı Somali ordusuyla müşterek operasyonları ve lojistik desteği sürerken, iki ülke arasındaki ilişkiler de gün geçtikçe kuvvetleniyor.