Zamana karşı yarış: Kenya’da inşaat halindeki bina çöktü
21:21, 23/10/2026, Cuma
AA
Kenya’nın başkenti Nairobi’de, inşaat halindeki çok katlı binanın çökmesinin ardından arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Eastleigh bölgesinde meydana gelen olayın ardından ekipler, arama kurtarma köpekleri ve iş makineleriyle enkazda arama yapıyor. Bölgeye gelen askerler, arama kurtarma çalışmalarının güvenli şekilde yürütülmesi için çevrede önlem aldı.
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