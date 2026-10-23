Zamana karşı yarış: Kenya’da inşaat halindeki bina çöktü

Cezayir'de artan vakalar sonrası kanun değişikliği: İdam cezası kabul edildi

Cezayir Parlamentosu, kasıtlı olarak yangın çıkarma ve çocuk kaçırma suçlarına idam cezası öngören Ceza Kanunu değişikliklerini kabul etti. Millet Konseyinin de düzenlemeyi onaylamasıyla parlamento süreci tamamlanırken, yasanın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ülkede idam cezası mevzuatta bulunmasına rağmen 1993’ten bu yana infaz edilmiyor.