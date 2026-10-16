01:00, 16/10/2026, CumaG: Güncelleme: 23:47, 16/10/2026, Cuma
Fas'ta gerçeküstü manzara: Milyonlarca çekirge yolları istila etti
Fas’ın Boujdour kenti yakınlarında seyir halindeki sürücüler, doğada ender görülen ve adeta film sahnelerini andıran "çekirge istilası" ile karşı karşıya kaldı. Devasa çekirge sürülerinin kara yolunu tamamen kaplaması, bölgede ulaşımı durma noktasına getirirken sürücülere zor anlar yaşattı.
Bölgeden gelen görüntülerde, milyonlarca çekirgenin bir bulut tabakası gibi havayı kapladığı ve asfaltın üzerini tamamen örttüğü görüldü. O anlara şahitlik eden vatandaşlar, karşılaştıkları durumu "gerçeküstü" olarak nitelendirdi. Tarım arazileri için büyük bir risk oluşturan bu doğal olay, sosyal medyada paylaşılan videolarla kısa sürede dünya gündemine oturdu.