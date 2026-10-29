Afrika’nın en yüksek anıtı Türk bayrağıyla buluştu: Senegal'de 29 Ekim coşkusu

Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü, Türkiye dâhilinde olduğu kadar yurt dışı temsilciliklerinde de büyük bir gurur ve coşkuyla kutlanıyor. Senegal'in başkenti Dakar'ın en önemli sembollerinden biri olan ve Afrika’nın özgürlüğe adım atışını simgeleyen Afrika Rönesans Anıtı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle kırmızı-beyaz renklere büründü.

52 METRELİK HEYKEL KIRMIZI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Afrika'nın sömürgecilik ve kölelik geçmişinden sıyrılarak aydınlık bir geleceğe adım atışını temsil eden ve 52 metrelik yüksekliğiyle kıtanın en yüksek heykeli unvanını taşıyan dev anıtta unutulmaz bir görsel şölen yaşandı.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği organizasyonuyla düzenlenen etkinlikte; gökyüzüne bakan bir kadın, bir erkek ve çocuktan oluşan 3 kişilik ailenin tasvir edildiği dev anıta Türk bayrağı yansıtıldı. Anıta çıkan 200 basamaklı merdivenlere ise Türkiye’nin tarihi ve kültürel zenginliklerini anlatan tanıtım filmi yansıtıldı.