Ebola salgını büyüyor: Can kaybı 5 bini aştı

Ebola’ya karşı onaylanmış herhangi bir tedavi veya aşı bulunmuyor.

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Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde 5 Mayıs’ta patlak veren Ebola salgınında can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam ediyor. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, salgında hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 387’ye, vaka sayısının ise 11 bin 42’ye ulaştığı bildirildi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki 26 eyaletten 8’i salgından etkilendi.

Ebola’nın nadir görülen Bundibugyo türünün neden olduğu salgına karşı onaylanmış herhangi bir tedavi veya aşı bulunmuyor.

Söz konusu salgın, 2014-2016 yıllarında Batı Afrika’da yaşanan ve 11 binden fazla kişinin ölümüne neden olan salgının ardından kayıtlara geçen en büyük ikinci ve en ölümcül Ebola salgını oldu.

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