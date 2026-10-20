Kays Said rejimine tepki

Cumartesi günü düzenlenen eyleme katılan binlerce kişi, ekonomik şartların iyileştirilmesini, tutuklu muhaliflerin serbest bırakılmasını ve askıya alınan demokratik hakların iadesini talep etti. El Cezire'nin haberine göre göstericiler, 2011 devriminin simge sloganı olan "Halk rejimin yıkılmasını istiyor" tezahüratları atarak tutuklu muhaliflerin serbest bırakılmasını ve sendikal haklara yönelik kısıtlamaların son bulmasını istedi. Yürüyüşte "Özgürlük Yoksa Demokrasi de Yok", "Yoksullukla Onur Olmaz" ve "Sivil ve Siyasi Faaliyetlerin Suç Sayılmasına Hayır" yazılı dövizler taşındı. Gösterilere katılan üniversite mezunu Cerine Ganmi de bir diploma sahibi olmanın ailesini yoksulluktan kurtaracağına inanıyordu ancak, 2012’deki mezuniyetinin üzerinden on yıldan fazla zaman geçmesine rağmen hâlâ işsiz. Ağırlaşan mali baskılar ve art arda gelen hükümetlere karşı büyüyen hayal kırıklığıyla damgalanan Tunus’un daha geniş çaplı ekonomik krizinin bir sembolü haline geldi.

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