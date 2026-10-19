Sınır kapatıldı: Pakistan güvenlik gerekçesiyle İran ile ticareti durdurdu

Pakistan, güvenlik gerekçesiyle İran sınırındaki Belucistan eyaletinde yer alan Taftan ve Gabd-Rimdan sınır kapılarındaki ticari faaliyetleri durdu. Binlerce tır ve kamyon sınırda mahsur kaldı.

"Güvenlik durumunu iyileştirmek için gerekli bir adım"

Pakistan, güvenlik gerekçesiyle İran sınırındaki Belucistan eyaletinde yer alan Taftan ve Gabd-Rimdan sınır kapılarındaki ticari faaliyetleri durdu. Kararın ardından binlerce tır ve kamyon sınırda mahsur kaldı. Belucistan Eyalet Başbakanı Basın ve Siyasi İşler Danışmanı Shahid Rind, Pakistan-İran sınırının geçici olarak kapatılmasındaki amacın güvenlik endişelerini gidermek, kaçakçılığı önlemek ve sınır sistemini daha etkin hale getirmek olduğunu söyledi. Rind, bu adımın sınırın her iki tarafındaki güvenlik durumunu ve idari işleri iyileştirmek için gerekli olduğunu vurguladı. Rind, sınıra ilişkin idari sorunların çözülmesi amacıyla her iki ülkenin üst düzey yetkilileri arasındaki görüşmelerin devam ettiğini ifade etti.

Milyonlarca dolarlık döviz girdisi sağlandı

Öte yandan Gabd-Rimdan Sınır Kapısı, günlük 4 bin tondan fazla LPG ithalatıyla Pakistan’ın enerji ihtiyacının karşılanmasında ana güzergâhlardan biri haline geldi. Son aylarda bu kapı üzerinden başta pirinç olmak üzere Pakistan ürünlerinin ihracatında da büyük artış yaşanarak, milyonlarca dolarlık döviz girdisi sağlandı.

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