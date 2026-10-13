Suudi Arabistan'a saldırılar sonrası Ankara-İslamabad hattında kritik temas
14:14, 13/10/2026, Salı
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asım Munir
Husilerin saldırılarının ardından gözlerin çevrildiği Mekke Ortak Savunma Anlaşması gündemdeki yerini korurken Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistanlı mevkidaşı Mareşal Asim Munir ile görüştü.
Türkiye ve Pakistan arasında kritik temas gerçekleşti.
Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları sonrası Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu olurken TSK'dan açıklama geldi.
Pakistanlı mevkidaşıyla görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ile telefonda görüştü.
Gündem ele alındı
Genelkurmay Başkanlığı'nın NSosyal hesabındaki paylaşımında, Bayraktaroğlu'nun Munir ile telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.
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