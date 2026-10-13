Barzani’den Türkiye’deki barış sürecine destek mesajı
13:45, 13/10/2026, Salı
IHA
Neçirvan Barzani
IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile Erbil’de görüştü. Barzani, sürecin başarıya ulaşması için her türlü yardıma hazır olduklarını belirtti.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Türkiye’deki barış sürecine desteğini yineledi.
IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile Erbil’de bir araya gelerek Türkiye’deki barış süreciyle ilgili son gelişmeleri görüştü. IKBY Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye’deki barış süreci ve süreçteki son gelişmeler ele alan taraflar, söz konusu sürecin barış için ortaya çıkan bu tarihi fırsatın değerlendirilmesinin önemini vurguladı. Açıklamada, bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğine dikkat çekilerek sürecin başarıya ulaşması için tüm tarafların destek vermesinin önemine işaret edildi.
IKBY’nin barış sürecine desteğini yineleyen Barzani IKBY’nin sürecin başarıya ulaşması için gereken her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu belirterek, barışın Türkiye’nin yanı sıra tüm bölgenin güvenliği ve istikrarı açısından önem taşıdığını belirtti.
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