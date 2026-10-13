TUSAŞ’ın yeni kamikaze İHA’sı AYAZ ilk kez görüntülendi: 350 kilometre hıza ulaşıyor
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen jet motorlu kamikaze insansız hava aracı AYAZ, ATEŞ Serbest 2026 Tatbikatı’nda ilk kez görüntülendi. Azami 350 kilometre/saat hıza ve 300 kilometrenin üzerinde operasyonel menzile sahip platform, tam otonom uçuş ve elektronik karıştırmaya karşı koruma kabiliyetleriyle dikkat çekiyor.
300 KİLOMETRENİN ÜZERİNDE MENZİLE SAHİP
Türk Silahlı Kuvvetlerinin planlı tatbikatlarından ATEŞ Serbest 2026 kapsamında düzenlenen Savunma Sanayii Sergisi’nde, envanterde bulunan ve atışlarda kullanılan 104 silah ve sistem sergileniyor. TUSAŞ’ın kamikaze İHA ailesinin yeni üyesi AYAZ da sergide yerini aldı. AYAZ’ın operasyonel menzili, yapılan geliştirmelerle 300 kilometrenin üzerine çıktı. Platformun servis tavanı ise 30 bin fit, yani yaklaşık 9 bin 144 metre olarak belirtildi.
TAM OTONOM UÇUŞ VE ELEKTRONİK KARIŞTIRMAYA KARŞI KORUMA
Otomatik hedef tespiti kabiliyeti sayesinde tam otonom uçuş gerçekleştirebilen AYAZ, hava ve yer hedeflerine yönlendirilebilecek şekilde geliştirildi. Platformda kızılötesi (IR) kamera ve üç eksenli gimbal sistemi bulunuyor. Elektronik karıştırma girişimlerine karşı sekiz kanallı CRPA anti-jam anten sistemiyle donatılan İHA’nın veri bağı menzili de 70 kilometrenin üzerinde.
HAFİF YAPISI VE FARKLI FIRLATMA SEÇENEKLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR
Azami kalkış ağırlığı 45 kilogram olan AYAZ, 1,6 metre uzunluğa ve 1,9 metre kanat açıklığına sahip. En az 100 dakika havada kalabilen platform, 6,5 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor. Fırlatıcı ve rampa üzerinden kalkışın yanı sıra roket destekli kalkış (RATO) yöntemine de uyumlu olan AYAZ, çoklu atış sistemlerinde kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Platformun özellikleri arasında paraşütle iniş kabiliyeti de bulunuyor.
ATEŞ Serbest 2026’da ilk kez görüntülenen AYAZ, TUSAŞ’ın jet motorlu kamikaze İHA ailesindeki yeni platform olarak savunma sanayii sergisinde dikkat çekti.