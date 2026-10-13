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AK Parti’den hukuki hamle: Üç isim ve BirGün TV’ye 1,6 milyon liralık dava

AK Parti’den hukuki hamle: Üç isim ve BirGün TV’ye 1,6 milyon liralık dava

13:01, 13/10/2026, SalıG: Güncelleme: 13:35, 13/10/2026, Salı
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AK Parti’den hukuki hamle: Üç isim ve BirGün TV’ye 1,6 milyon liralık dava
AK Parti kurumsal itibar için yargıya başvurdu: Şaban Sevinç, Timur Soykan ve Zeynel Emre hakkında dava açıldı

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Şaban Sevinç, Timur Soykan ve BirGün TV ile Zeynel Emre hakkında toplam 1 milyon 600 bin liralık manevi tazminat davası açıldığını duyurdu.

AK Parti Genel Sekreteri
Eyyüp Kadir İnan, Şaban Sevinç
hakkında 500 bin,
Timur Soykan
 ve
BirGün TV
 hakkında 600 bin, YP Sözcüsü Zeynel Emre hakkında ise 500 bin liralık manevi tazminat davası açıldığını duyurdu. Toplam 1 milyon 600 bin liralık tazminat talebine ilişkin açıklama yapan İnan, hukuki süreçlerin sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurguladı.

AK Parti, partinin kurumsal itibarını hedef aldığı belirtilen açıklama ve yayınlar nedeniyle hukuki süreç başlattı.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Şaban Sevinç, Timur Soykan ve BirGün TV ile Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre hakkında toplam 1 milyon 600 bin liralık manevi tazminat davası açıldığını duyurdu. İnan, partinin kurumsal kimliğini ve saygınlığını hedef alan asılsız iddialara karşı hukuki haklarını kullanmaya devam edeceklerini belirtti.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partinin kurumsal kimliğini, itibarını ve saygınlığını zedelediği değerlendirilen açıklama ve yayınlar nedeniyle manevi tazminat davaları açıldığını bildirdi.

İnan, AK Parti Genel Sekreterliği tarafından başlatılan hukuki süreçlere ilişkin yaptığı açıklamada, "AK Parti olarak, partimizin kurumsal kimliğini, itibarını ve saygınlığını hedef alan asılsız iddia, itham ve açıklamalara karşı hukuki haklarımızı kararlılıkla kullanmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Üç ayrı dava: Toplam 1 milyon 600 bin lira tazminat talebi

AK Parti tarafından açılan manevi tazminat davalarının ayrıntılarını paylaşan İnan, söz konusu hukuki süreçlerin farklı tarihlerde yapılan açıklama ve yayınlara dayandığını belirtti.

Bu kapsamda, Şaban Sevinç hakkında 28-30 Eylül ile 1 ve 8 Ekim tarihli yayınları nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açıldı.

Timur Soykan ve BirGün TV hakkında 26 Eylül ile 3 ve 10 Ekim tarihli yayınları nedeniyle 600 bin liralık manevi tazminat talebinde bulunuldu.

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre hakkında ise 12 Ekim tarihli açıklamaları nedeniyle 500 bin liralık manevi tazminat davası açıldı.

Böylece AK Parti tarafından açılan davalarda talep edilen toplam manevi tazminat tutarı 1 milyon 600 bin liraya ulaştı.

"Eleştiri hakkı ile gerçek dışı iddialar arasındaki ayrım gözetilmeli"

AK Parti'nin ifade özgürlüğüne, basın hürriyetine ve eleştiri hakkına saygı duyduğunu vurgulayan İnan, bu hakların kullanımında hukuki sınırların gözetilmesi gerektiğini belirtti.

İnan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti, demokratik siyasetin vazgeçilmez unsurları olan ifade özgürlüğüne, basın hürriyetine ve eleştiri hakkına saygı duyan bir siyasi harekettir. Bununla birlikte, eleştiri hakkının kullanılması ile gerçek dışı iddialar üzerinden bir siyasi partinin kurumsal itibarının hedef alınması arasındaki hukuki ve demokratik ayrımın gözetilmesi gerektiğine inanıyoruz."

Hiçbir kişi, kurum veya siyasi oluşumun basın özgürlüğünü ya da siyasi eleştiri hakkını gerekçe göstererek partinin kurumsal kimliğini hedef alamayacağını savunan İnan, şöyle devam etti:

"Hiçbir kişi, kurum veya siyasi oluşumun, basın özgürlüğü ya da siyasi eleştiri hakkını gerekçe göstererek partimizin kurumsal kimliğini ve saygınlığını haksız ithamlarla zedeleme hakkı bulunmamaktadır."

"Hukuki süreçlerin takipçisiyiz"

AK Parti'nin 25 yıllık siyasi geçmişine dikkat çeken İnan, partinin kurumsal haklarını ve itibarını korumanın yalnızca hukuki bir hak değil, aynı zamanda millete ve teşkilatlara karşı taşınan bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

İnan, açılan davaların takipçisi olacaklarını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"AK Parti, 25 yıllık siyasi geçmişi, milletimizle kurduğu güçlü gönül bağı ve demokratik meşruiyetiyle Türkiye'nin köklü siyasi kurumlarından biridir. Partimizin kurumsal haklarını ve itibarını korumak, yalnızca hukuki bir hak değil, aynı zamanda milletimize ve teşkilatlarımıza karşı taşıdığımız kurumsal sorumluluğun da gereğidir."

"Meşru ve demokratik haklarımızı kullanmayı sürdüreceğiz"

Başlatılan hukuki süreçlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildiren İnan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Bu anlayışla, başlatılan hukuki süreçlerin sonuna kadar takipçisi olacak; partimize yönelik hukuka aykırı her türlü isnat ve itham karşısında meşru ve demokratik haklarımızı kullanmayı sürdüreceğiz. AK Parti, dün olduğu gibi bugün de siyasi mücadelesini hukuk, demokrasi ve millet iradesi temelinde yürütmeye; kamuoyunu doğru ve şeffaf biçimde bilgilendirmeye kararlılıkla devam edecektir."

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Başlıklar :ak partişaban sevinçtimur soykanzeynel emreeyyüp kadir i̇nan
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