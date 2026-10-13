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Kayıp yaşlı kadın derede bulundu: Özel harekât ekipleri kurtardı

Kayıp yaşlı kadın derede bulundu: Özel harekât ekipleri kurtardı

12:55, 13/10/2026, Salı
IHA
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Kayıp yaşlı kadın derede bulundu: Özel harekât ekipleri kurtardı
Giresun

Giresun’un Bulancak ilçesinde dün sabah evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 76 yaşındaki Hatun Cürgül, evinden 3 kilometre uzaktaki derede sağ bulundu.

Giresun’un Bulancak ilçesinde kaybolan 76 yaşındaki Hatun Cürgül, evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Bulancak Deresi’nde özel harekât polisleri tarafından sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Bulancak ilçesine bağlı Şemsettin Mahallesi’ndeki evinden dün sabah saatlerinde ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Hatun Cürgül için arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerin bölgede yürüttüğü çalışmalar sonucunda yaşlı kadın, evine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan Bulancak Deresi’nde özel harekât polisleri tarafından bulundu.

Kullandığı ilaçlara bağlı olarak unutkanlık yaşadığı öğrenilen Cürgül için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk kontrolleri olay yerinde yapılan 76 yaşındaki kadın, sağlık durumunun değerlendirilmesi amacıyla ambulansla Bulancak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Başlıklar :giresunbulancakbulancak devlet hastanesi
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