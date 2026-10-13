Yemen’de Husilerin saldırıları sivilleri vurdu: 6 ölü 17 yaralı

Yemen’in Taiz kentinde İran destekli Husilerin düzenlediği saldırılarda biri kız çocuğu 6 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yemen İnsan Hakları Bakanlığının Taiz Ofisinden yapılan açıklamada, Husilerin 11 Ekim'de Taiz kırsalındaki yoğun nüfuslu köylere düzenlediği saldırılarda biri kız çocuğu 6 sivilin öldüğü, başka sivillerin de yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Taiz kentinde son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 5’i kadın, 6’sı çocuk 17 sivilin yaralandığı, 7 evin zarar gördüğü kaydedildi.

Taiz İnsan Hakları Merkezi de Husilerin kent merkezindeki Safve Hastanesi’nin çevresini topçu ateşiyle hedef aldığını bildirdi. Saldırının hastaların yattığı odalarda hasara yol açtığı, hastalar ve sağlık çalışanları arasında korkuya neden olduğu ifade edildi.

Yemen ordusundan Taiz’de 9 hava saldırısı

Yemen’in devlet televizyonu Saba da savaş uçaklarının Taiz’in batısındaki Dabab bölgesine 5, güneyindeki Misrah ilçesine 4 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Husi unsurlarının ve askeri teçhizatın hedef alındığı belirtilen haberde, saldırıların sonuçlarına ilişkin bilgi verilmedi.

Husilere bağlı El-Mesire televizyonu ise Suudi Arabistan savaş uçaklarının ülkenin kuzeyindeki Sada ilinin Gamr ilçesinde iletişim altyapısını hedef aldığını, Marran bölgesine de hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.

Yerinden edilenlerin 172 binden fazlası Taiz’den

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) de Yemen’de ağustos ayından bu yana 216 bin kişinin yerinden edildiğini, bunların 172 binden fazlasının Taiz’den olduğunu açıkladı.

Çatışmaların ve kitlesel yerinden edilmelerin insani ihtiyaçları artırdığına dikkati çeken OCHA, Taiz’de ana yollardaki kısıtlamaların sivillerin hareketini, ticari sevkiyatları ve insani yardımların ulaştırılmasını engellediğini belirtti.

Taiz-Aden yolu dahil yolların kapalı tutulmasının gıda, yakıt, su ve tıbbi malzemelerin teminini etkilediği; fiyat artışları ve yakıt sıkıntısının sağlık ve su hizmetlerinin devamlılığını tehdit ettiği kaydedildi.

BM ve ortaklarının yaklaşık 143 bin kişiye acil yardım ulaştırdığı bildirilen açıklamada, erişim kısıtlamaları ve kaynak yetersizliğinin yardım çalışmalarını zorlaştırdığı vurgulandı.

"Yemen Şafağı" operasyonu

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi’nin 5 Ekim’de devlet kurumlarını geri almak, başkent Sana’yı kurtarmak ve Husilerin darbesini sona erdirmek amacıyla duyurduğu “Yemen Şafağı” operasyonu dokuzuncu gününde sürüyor.

Yemen Ordu Sözcüsü Macid en-Nuzeyli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Husilere karşı "Yemen Şafağı" operasyonu kapsamında 1879 hassas ve doğrudan saldırı düzenlendiğini belirtti.

Nuzeyli, Husilere ait askeri hedeflere düzenlenen saldırılarda 950 Husinin etkisiz hale getirildiğini, 380 askeri aracın imha edildiği veya kullanılamaz hale getirildiği aktardı.

Operasyonların savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA), topçu atışları, çok namlulu roketatarlar ve keskin nişancılarla düzenlendiğini belirten Nuzeyli, Husilere ait askeri hedeflerin vurulduğunu kaydetti.

Nuzeyli, Yemen'in güneybatısındaki Taiz'e düzenledikleri hava saldırılarında Husilerin cephelere gönderdiği takviye birlikleri ve konvoyları hedef aldıklarını belirtti.

Yemen ordusunun Husilerden geri alınan bölgelerde mayın ve el yapımı patlayıcıları temizlemeyi sürdürdüğünü aktaran Nuzeyli, söz konusu bölgelerin askeri birlikler ve halkın dönüşü için güvenli hale getirildiğini ifade etti.

Dünya

Husilerin yeni silahı: Yapay zekâ

Gündem

Gaziantep'te bir FETÖ hükümlüsü yakalandı

Dünya

Trump duyurdu: Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesi sağlandı

Gündem

Kabine yarın toplanıyor: Masada üç kritik başlık var