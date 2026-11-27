Filistin'e motosikletle yola çıkan aktivistler Türkiye'ye dönmek zorunda kaldı

Gazze'deki insani drama dikkati çekmek için motosikletleriyle İstanbul'dan Filistin'e gitmek üzere yola çıkan aktivistlerden Yıldırım Mamuk, "Kapıya dayandık, baktık ki bundan sonrasına bize müsaade yok, biz de dönüşe geçtik." dedi.