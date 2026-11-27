Yemen'deki İran destekli Husilerin saldırı hedefi olan Suudi Arabistan'ın Hamis Muşayt bölgesinde ve Abha kentinde, olası bir tehlikeye karşı erken uyarı sistemi devreye sokuldu.
Cep telefonlarına uyarı mesajları gönderilirken, halk Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamayla da bilgilendirildi.
Açıklamada, bölge halkının olası tehlikelere karşı uyarıldığı ve ülkenin güneyindeki Hamis Muşayt ile Abha'da erken uyarı sisteminin devreye alındığı belirtildi.
Vatandaşlardan talimatlara uyma çağrısı
Vatandaşlardan, resmi makamların talimatlarına uymaları, kalabalık ortamlarda bulunmamaları ve görüntü kaydı yapmamaları talep edildi.
Sivil Savunma Müdürlüğünün, erken uyarı sisteminin devreye alınmasından kısa süre sonra yaptığı ikinci açıklamada söz konusu bölgelerdeki "tehlikenin geçtiği" ifade edildi.
Yemen'de kriz 2014'te derinleşti
Ülkedeki kriz, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından Yemen'de derinleşmişti.
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu da bunun üzerine Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.
Sahadaki kontrol haritası, Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalarla değişti.
Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla da hedef alan İran destekli Husiler, hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırıyor.
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