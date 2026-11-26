Sudan’da 15 Nisan 2023’ten beri ordu güçleri ile isyancı paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yaşanan iç savaşta çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Son dönemde Sudan ordusunun Kurdufan vilayetinde önemli ilerleyişler kaydetmesinin ardından çok sayıda HDK komutanı değiştirerek başkent Hartum’a sığınıyor. Pazar günü, General Ammar Muhammed Zeyn Rebah, Darfur’un en büyük kentlerinden Niyala’da komuta ettiği milis grubuyla birlikte başkent Hartum’a gelerek ordu tarafına geçti. Rebah’ı pazartesi günü Yarbay El-Tayyib Cabbara da takip etti. İki komutan, HDK’nın İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile kurduğu ortaklıklara dair çarpıcı itiraflarda bulundu.

İSRAİL AJANLARI 4 YILDIR NİYALA’DA

Rebah, dün Hartum Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, İsrail’e bağlı uzmanların HDK ile ordu arasındaki çatışmaların 2023 yılında başlamasından evvel Niyala’ya geldiğini ve burada HDK militanlarına eğitim verdiğini söyledi. Sudan’daki savaşın yabancı müdahaleler nedeniyle uzadığını savunan Rebah, İsrailli uzmanların HDK militanlarına siber güvenlik eğitimlerini verdiğini, ayrıca Güney Sudan ve Çad’ın da HDK’yı desteklediğini bildirdi.

İSRAİLLİ CASUS BOMBARDIMANDA ÖLDÜ

HDK’daki kopmalar, son dönemde ordu güçlerinin Mavi Nil ve Kurdufan eyaletlerinde sağladığı büyük ilerleyişin ardından geldi. Ordu, son iki ayda Mavi Nil’de Etiyopya sınırını tamamen kontrol altına alırken Batı ve Doğu Kurdufan’da 7 kenti ele geçirdi. Geçtiğimiz ay yerel basında çıkan haberlere göre Meir Cohen adında, HDK’ya hava, istihbarat ve elektronik harp eğitimi veren bir İsrailli casusun Sudan ordusunun hava bombardımanında öldüğüne dair raporlar yayınlanmıştı.

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EL-FÂŞİR’DE BİNLERCE KİŞİLİK TOPLU MEZAR

HDK militanları, 2025’in ekim ayında 1,5 sene kuşatma altında tuttuğu Darfur’un en büyük kenti El-Fâşir’i ele geçirerek burada binlerce sivili katledip kenti yakıp yıkmıştı. Hartum’daki basın toplantısında, ayrılık kararını HDK tarafından işlenen vahşi katliamlar üzerine aldıklarını söyleyen Rebah, “El-Fâşir havalimanı yakınlarında binlerce sivilin gömüldüğü toplu mezarlar var” diyerek uluslararası kurumlardan bölgede saha araştırması yapmasını istedi. Rebah, sadece El-Fâşir’de değil El-Cezire, Hartum ve Darfur’un diğer birçok bölgesinde de HDK’nın çok sayıda katliam işlediğini kaydetti.

BAE FİNANSE EDİYOR İDDİASI

Pazartesi günü HDK’dan ayrılarak Yarbay El-Tayyib Muhammed Cabbara ise yaptığı açıklamada, BAE’nin HDK’ya askeri finansman sağladığını iddia etmişti. Cabbara, HDK lideri Muhammed Hamdan Dagalo’yu (Hamideti) kendi çıkarları için HDK’yı kullanmakla suçlayarak, “BAE, Sudan'ı bölmek için HDK'ya finansal destek ve askeri eğitim veriyor” ifadelerini kullanmıştı.

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