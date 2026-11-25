İran resmi ajansı IRNA'ya göre Mumini, valiliklerin koordinasyon işlerinden sorumlu yardımcılarının katıldığı toplantıda enerji tüketimindeki yüksek seviyeye ve israfa dikkati çekti.
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Mumini, tüketimin azaltılmasının herkesin katılımı ve iş birliğiyle mümkün olduğunu belirterek, “Enerji tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi için sürekli bilinçlendirme çalışmaları yapılması gerek” ifadelerini kullandı.
İran enerji krizi yaşıyor
Dünyanın en büyük doğal gaz ve petrol rezervlerine sahip ülkelerinden biri olan İran, ekonomik yaptırımlar, yetersiz altyapı ve hızla artan enerji talebinin yanı sıra ABD-İsrail savaşının enerji üretimi ve nakil hatlarına verdiği zarar nedeniyle enerji krizi yaşıyor.
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