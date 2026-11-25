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İran İçişleri Bakanı İskender Mumini, ülkede yaşanan enerji sıkıntısının aşılabilmesi için evlerdeki enerji tüketiminin yüzde 20 azaltılması gerektiğini söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre Mumini, valiliklerin koordinasyon işlerinden sorumlu yardımcılarının katıldığı toplantıda enerji tüketimindeki yüksek seviyeye ve israfa dikkati çekti.

Evlerde yüzde 20 tasarruf

Mumini, hanelerde yüzde 20 tasarruf sağlanması halinde ülkede zorlu koşulların kolaylıkla aşılabileceğini kaydetti. Enerji tasarrufunda önceliğin doğal gaz tüketimine verilmesi gerektiğini de ifade etti.

Mumini, tüketimin azaltılmasının herkesin katılımı ve iş birliğiyle mümkün olduğunu belirterek, “Enerji tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi için sürekli bilinçlendirme çalışmaları yapılması gerek” ifadelerini kullandı.

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İran enerji krizi yaşıyor

Dünyanın en büyük doğal gaz ve petrol rezervlerine sahip ülkelerinden biri olan İran, ekonomik yaptırımlar, yetersiz altyapı ve hızla artan enerji talebinin yanı sıra ABD-İsrail savaşının enerji üretimi ve nakil hatlarına verdiği zarar nedeniyle enerji krizi yaşıyor.

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