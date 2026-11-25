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Irak'ta merkezi hükümet ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında sınır kapıları ve petrol sahalarının kontrolüne ilişkin yaşanan yetki tartışması, askeri birliklerin konuşlandırılması gündemini beraberinde getirdi.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi 'nin petrol kaçakçılığıyla mücadele kapsamında aldığı kararların IKBY cephesinde tepkiyle karşılanmasının ardından Federal Yüksek Mahkeme, federal hükümetin sınır güvenliğini sağlamak amacıyla ülkenin tüm uluslararası sınırlarında askeri güç bulundurabileceğine hükmetti. Son olarak Irak Savunma Bakanlığı, Kerkük dahil tüm vilayetlerde askeri birliklerin konuşlandırılmasına yönelik talimatı uygulamaya hazır olduğunu bildirdi.

Petrol kaçakçılığıyla mücadele gerekçesiyle kararlar alındı

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, ülkede petrol kaçakçılığıyla mücadele kapsamında bir dizi talimat verdi. Zeydi, IKBY kontrolündeki sınır kapılarının Federal Sınır Kapıları Kurumuna devredilmesini, IKBY'ye ham petrol ve petrol ürünlerinin ihracatına ilişkin izinlerin yalnızca Irak Petrol Bakanlığı aracılığıyla verilmesini istedi.

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Başbakan ayrıca Diyala, Kerkük , Salahaddin ve Ninova vilayetlerinin idari sınırları içerisinde bulunan ancak güvenlik açısından IKBY'nin kontrolünde olan petrol sahalarının yönetiminin Irak Petrol Bakanlığına bırakılmasını talimatlandırdı. Petrol sahalarının güvenliğinin artırılması, petrol kuyularına elektronik sayaçlar yerleştirilmesi ve petrol sevkiyatının dijital sistemlerle takip edilmesi de alınan kararlar arasında yer aldı.

Talimatlar kapsamında IKBY ile söz konusu dört vilayet arasındaki kayıt dışı yolların kapatılması ve uluslararası sınırlardaki izinsiz geçiş noktalarının denetim altına alınması da istendi.

IKBY kararları tepkiyle karşıladı

Irak merkezi hükümetinin aldığı kararlar, IKBY cephesinde tepkiye neden oldu. IKBY yönetimi, federal hükümetin sınır kapıları ve petrol sahaları üzerindeki kontrolü genişletme girişimini anayasal yetkilerinin ihlali olarak değerlendirdi. Bölgedeki siyasi partiler de Bağdat'ın kararlarına karşı çıktı.

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Irak hükümeti ise aldığı kararların herhangi bir dış tarafın teşviki, dayatması veya yönlendirmesiyle değil, ülkenin egemenliğini ve kamu kaynaklarını koruma amacıyla alındığını bildirdi.

Federal Mahkemeden Bağdat'ın yetkilerine onay

Taraflar arasındaki yetki tartışmasının ardından Irak Federal Yüksek Mahkemesi, Başbakan Zeydi'nin talebi üzerine 2005 Irak Anayasası'ndaki ilgili hükümleri yorumlayarak federal hükümetin yetkilerine ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme, uluslararası sınırların korunması, güvenliğinin sağlanması ve savunulmasının münhasıran federal hükümetin yetkisinde olduğunu belirtti. Bu kapsamda merkezi hükümetin, IKBY tarafından yönetilen alanlar da dahil olmak üzere Irak'ın komşu ülkelerle olan tüm sınırlarında federal silahlı kuvvetleri konuşlandırabileceğine ve gerekli güvenlik tedbirlerini alabileceğine hükmetti.

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Kararda, IKBY'deki sınır kapıları dahil ülke genelindeki tüm sınır kapılarında faaliyet gösteren kurumların federal makamlar tarafından denetlenebileceği kaydedildi. Gümrük işlemlerinin de bölgesel yönetimlerle koordinasyon gözetilerek ulusal bir otomasyon sistemi üzerinden yürütülmesi gerektiği belirtildi.

Mahkeme, petrol ve doğal gaz kaynaklarının Irak halkının tamamına ait olduğunu vurgulayarak Federal Petrol Bakanlığı ve ilgili denetim kurumlarının IKBY'deki sahalar dahil üretim, çıkarma, pazarlama ve ihracat faaliyetlerini denetleme ve inceleme yetkisi bulunduğunu bildirdi.

Savunma Bakanlığı talimatı uygulamaya hazır

Yaşanan gelişmelerin ardından Irak Savunma Bakanlığı, Başbakan Ali ez-Zeydi'nin askeri birliklerin Kerkük dahil ülkenin tüm vilayetlerinde konuşlandırılmasına ilişkin talimatını uygulamaya hazır olduğunu açıkladı.

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Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Resul, Irak Haber Ajansına (INA) yaptığı açıklamada, Başbakan Zeydi'nin Kerkük dahil tüm vilayetlerde askeri birliklerin konuşlandırılması ve çeşitli bölgelerin kontrol altına alınması yönünde talimat verdiğini belirtti.

Resul, Başbakan'ın ortak görevli tugaylara petrol kaçakçılığı güzergahı olarak belirlenen stabilize yolların kapatılması talimatını da verdiğini aktardı.

Kerkük'te bulunan Irak ordusu birliklerinin Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Zeydi'nin emir ve talimatlarını uyguladığını kaydeden Resul, Savunma Bakanlığının kendisine verilen görevleri yerine getirmeye hazır olduğunu ifade etti.

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