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İsrail Meclisi, aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi'nin sunduğu ve ezan sesinin susturulmasını amaçlayan tartışmalı yasa tasarısını reddetti.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Mecliste yapılan oylamada tasarıya 63 ret, 45 kabul oyu çıktı.

Hükümet kurmakla yetkilendirilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot tasarının aleyhine oy kullandı, son yıllarda benzer tasarıların çıkarılmasına karşı olan Ultra-Ortodoks (Haredi) milletvekillerinin büyük çoğunluğu ise oylamaya katılmadı.

Ben-Gvir genel kurul salonundan çıkarıldı

Tasarıyı sunan partinin lideri Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, oylama öncesinde Meclisteki tartışmalar sırasında Filistin asıllı milletvekillerine yönelik sert söylemlerde bulundu.

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Ben-Gvir, Filistin asıllı milletvekillerine "Defolun, aileleriniz defolsun gitsin, terör destekçileri defolun" diye bağırarak hakaret etti.

Siyonist muhalefet bloğu partilerinden Beyahad milletvekili ve Meclis Başkan Yardımcısı Eitan Ginzburg araya girince Ben-Gvir ona da "aptal" ifadeleriyle hakaret etti ve genel kurul salonundan çıkarılmasına karar verildi.

Yahudi Gücü Partisi'nden muhalefete tepki

Oylamanın ardından Yahudi Gücü Partisi, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste ve Raam Partisi'yle birlikte hareket ederek tasarıya aleyhte oy kullanan Yahudi muhalefet partilerini eleştirdi.

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Partinin yazılı açıklamasında, bir önceki yasama döneminde aynı tasarıya desteğini açıklayan ancak bugünkü oturumda ret oyu kullanan Evimiz İsrail Partisi ve lideri Avigdor Liberman "iki yüzlülükle" itham edildi.

Camilere izin şartı öngörülüyordu

Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi'nden milletvekillerinin hazırladığı tasarı, camilerin hoparlör kullanabilmesi için Çevre Koruma Bakanlığı'ndan izin almasını zorunlu kılıyor, İsrail polisine de camilerin ses sistemlerini kapatma ve ekipmanlara el koyma yetkisi veriyordu.

Tasarıda ihlal durumunda 50 bin İsrail şekeli (yaklaşık 15 bin dolar) para cezası da öngörülüyordu.

İsrail vatandaşı Filistinli milletvekilleri ise tasarının, Ben-Gvir'in ülkedeki Filistinliler üzerinde baskı kurma girişiminden ibaret olduğunu vurguluyor.

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