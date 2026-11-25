Mısır'ın bayrağı dalgalanıyor; Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ülkesinin ABD ile İran arasındaki savaşın durdurulması için yürütülen arabuluculuk çalışmalarına katkı sunduğunu belirtti.

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Kahire'de Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile görüşen Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Abdulati, ülkesinin geçen şubat ayından bu yana ABD ile İran arasında süren savaşın durdurulması için yürütülen arabuluculuk çalışmalarına katkı sunduğunu belirtti.

Katar'ın öncülüğündeki çalışmalara destek

Mısır'ın ABD ile İran arasındaki arabuluculuk girişimlerine katkı sağladığını söyleyen Abdulati, Katar'ın öncülüğünde hareket eden bölgesel tarafların bulunduğunu dile getirdi.

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Abdulati, "Biz de yürüttüğümüz günlük temaslarla bu çalışmalara yardımcı oluyoruz. ABD ve İran'ın yanı sıra ilgili taraflarla da temaslar sürüyor." dedi.

Abdulati, "Bu çalışmalarda amaç, bölge ile tüm dünya ülkeleri üzerinde ağır sonuçlar ve yansımalar doğuracak askeri operasyonların yeniden başlamasının önüne geçmek." diye konuştu.

Süveyş Kanalı'nın zararı

Abdulati, "Mısır iki ülke arasında tırmanan gerilimden zarar gördü ve Süveyş Kanalı yaklaşık 20 milyar dolar zarar etti" ifadelerini kullandı.

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Ne olmuştu?

İran'a 28 Şubat 2026'da saldırılar başlatan ABD ve İsrail'in saldırıları sırasında, küresel petrol ihracatı ve tedarik zincirleri açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı kapatılmıştı.

İran da Körfez ülkelerine ve bölgede "ABD ve İsrail hedefleri" olduğunu belirttiği noktalara saldırılar düzenlemiş, ardından ateşkese varılmıştı.

Washington ile Tahran arasında 17 Haziran 2026'da imzalanan "İslamabad Mutabakatı" ile askeri saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine yeniden açılması için düzenlemelerin başlatılması kararlaştırılmıştı.

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Ancak anlaşmanın uygulanması ve boğazdaki seyrüsefer konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle uygulama daha sonra sekteye uğramış, temmuz ayında çatışmalar yeniden başlamıştı.

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuştu.

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