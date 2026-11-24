"Emekli olsak da bırakamayacağımız bir iş"





Lüle taşının madenden çıkarılma şartlarına değinen Yavuz, "Çocukluğumuzdan beri aşina olduğumuz bir iş. Çünkü bizim köyümüzde çıkan bir taş. Ama çalışmaya tam anlamıyla 2018’de başladım. 8 yıldır hemen hemen haftanın 7 günü burada çalışıyorum. Bu mesleği sevemezsen yapamazsın. Seviyoruz; hatta emekli olsak da bırakamayacağımız bir iş. İnsana yapıştığı zaman bırakmıyor. Dünyada işlenebilir şekilde sadece ülkemizin bu güzel şehrinde çıkan bir maden. Çıkarılma şartları çok zor. Özellikle işin maden kısmı, yer altında çalışan arkadaşların bunu bir bilinmezlik içerisinde bir yolculuk gibi düşünün; her gün gidiyorlar kazma kürek bunu çıkarmaya çalışıyorlar. Tabii çıktığı da, çıkmadığı da oluyor. Günlerce, haftalarca, aylarca hatta yıllarca boşa emek çekmiş olabiliyorlar. İşin en zor kısmı bu; bu durum taşı değerli kılıyor" dedi.



