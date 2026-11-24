İçişleri Bakanlığı, bazı iller için sağanak kaynaklı sarı kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler doğrultusunda Bakanlığın NSosyal hesabından paylaşım yapıldı.
Yerel kuvvetli sağanak bekleniyor
Buna göre bugün
Antalya'nın doğusunda beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde gece saatlerine kadar görülecek sağanağın da
Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartınçevreleri ile
Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Öğle saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun doğusunda görülecek sağanak yağışların
Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri ve Sivasçevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Orta Karadeniz kıyılarında beklenen sağanakların
Samsun ve Orduçevrelerinde, zamanla Doğu Karadeniz'de ise
Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburtgenelinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Vatandaşlardan dikkatli olmaları isteniyor
Vatandaşlardan, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate alarak sel, su baskını, heyelan, kar yağışı görülecek yerlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.
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