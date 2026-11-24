"YARIM SAAT EVİMİZDE MİSAFİR ETTİK"





Kuşu ilk defa bu kadar yakından gördüğünü söyleyen Sadettin Saygın, "Çarşıdan evime gelirken gördüğümde hayvan ağaçtan suyun içine düşmüştü. Onu alıp evime götürdüm ve fön makinesi ile kuruttuktan sonra tekrardan doğaya bıraktım. Orada bıraksam kediler ya da başka hayvanlar yiyebilirdi. Ben de görünce dayanamayıp alıp eve götürdüm. Kuş tamamen ıslanmış durumdaydı ve uçamıyordu. Bu kuşu ilk kez bu kadar yakından görme fırsatım oldu. Yarım saat kadar evimizde misafir ettik. Ulaş Gölü'nden dolayı burası kuş cennetidir. Bu bulduğumuz kuştan da burada çok var" dedi.