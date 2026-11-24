"Zorlanmıyoruz desem yalan olur. Zorlanıyoruz ama bunun yanı sıra çok eğleniyoruz. Hep birlikte buz eserleri ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bir formu üç boyutlu hale getirerek ziyaretçilere, özellikle çocuklara görsel bir şölen sunmayı amaçlıyoruz. Buzları şeffaf olarak üretmeye çalışıyoruz. Çünkü mat buz yerine daha çok göze hitap eden, ışığı geçiren eserler yapmak istiyoruz. Şimdiye kadar hayvan figürleri, Erzurum evleri ve farklı çalışmalar yaptık. Son dönemde çocuklara hitap eden hayvan figürlerine ağırlık veriyoruz. Boğa kafası ve timsah gibi eserler de yaptık. Çalışmalarımızı diğer öğrencilerle birlikte sürdürüyoruz."