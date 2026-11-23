Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Emrullah İşler'e göre Etnospor Kültür Festivali, iki ülke arasında yapılan en büyük kültür etkinliği.

Büyükelçi İşler, Türkiye dışında ilk defa Suudi Arabistan'da düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kültürel alanda büyük bir adım atıldı

İşler, Etnospor ile kültürel alanda da büyük bir adım atıldığını ifade ederek, iki ülke arasındaki siyasi, askeri, ekonomik ve turizm alanındaki ilişkilerin son yıllarda geliştiğini vurguladı.

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Emrullah İşler, "Son yıllarda iki ülke arasındaki ilişkiler her alanda gelişiyor. Siyasi ilişkiler, askeri ilişkiler, ekonomik ilişkiler, turizm alanındaki ilişkiler gelişti. Kültürel ilişkiler de pek çok alanda gelişiyor. Etnospor'un burada düzenlenmesi, kültürel alanda yapılan en büyük etkinlik haline gelmiş oldu" dedi.

İşler, Suudi Arabistan halkının Türk dizileri aracılığıyla kültürümüzü zaten yakından tanıdığını aktardı, Etnospor Kültür Festivali'yle bu durumun daha da pekiştiğini söyledi.

Geçmişten gelen bazı spor ve kültürel etkinlikleri hayata geçiren Etnospor'un, bunların dünyada yeniden yaygınlaşmasına ve toplumların kendilerini ifade etmelerine vesile olduğunu İşler vurguladı.

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Dünya Etnospor Birliği'nin kurulmasının önemli bir adım olduğunu söyleyen İşler, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugüne kadar sekiz defa festival yapıldı. İnşallah önümüzdeki mayıs ayının sonunda da Türkiye'de bu festivalin dokuzuncusu yapılacak. Çok görkemli bir açılış yapılıyor, katılım oluyor ve burada da 18 ülke katıldı. Türkiye'dekilere de çok sayıda ülke katılıyor. Dünya Etnospor Birliği, 34 ülkeden 56 kurumsal üyeye sahip, dolayısıyla bu rakamlara baktığımız zaman da dünyada da Etnospor'a ilginin yoğun olduğunu görüyoruz" dedi.

Etnospor ilk kez yurt dışında düzenlendi

İşler, Etnospor Kültür Festivali'nin ilk defa yurt dışında düzenlenmesinin önemli bir gelişme olduğunu vurgulayarak, organizasyonun "Riyad Sezonu" kapsamında kısa sürede gerçekleştirildiğini söyledi.

Emrullah İşler, programın Suudi Arabistan-Türkiye ilişkilerinin geldiği nokta açısından da önemli olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

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"Programın perşembe akşamı görkemli bir açılışı oldu. Sayın Bilal Erdoğan da hazır bulundu ve bugüne kadar da yüksek bir katılım var. İlginin yüksek olduğunu görüyoruz. Etnospor'un ilk defa yurt dışında Riyad'da düzenlenmesi doğru bir karar oldu. İnşallah bundan sonraki yıllarda da başka ülkelerde de davet geldiği takdirde düzenleneceği zaten ifade edilmiş oldu."

Türk dizilerine yoğun ilgi var

İşler, Suudi Arabistan'da son yıllarda özellikle Türk dizilerine yoğun ilgi olduğunu söyledi, Türk yapım firmalarının ülkede dizi çektiğini de dile getirdi.

Suudi halkının Türkiye'yi ziyaret etmeyi sevdiğini dile getiren Emrullah İşler, şöyle konuştu:

"Geçen yıl Suudi turist sayısı 920 bin sayısına ulaştı. Bu sene ise bu bölge (Suudi Arabistan) savaştan olumsuz yönde önemli ölçüde etkilendi; ancak buna rağmen bu yıl da inşallah büyük rakamlara ulaşacağız. Suudilerle bir araya geldiğimde her zaman Trabzon, Yalova veya İstanbul'da evlerinin olduğunu söylüyorlar; hatta aralarında "Trabzonlu" ya da "İstanbullu" diye şakalaşıyorlar. Suudi halkı Türkiye'deki doğal güzellikleri seviyor, ayrıca Türk halkının örf ve adetlerini ve ezan sesini dinlemeyi seviyor; tatillerini Türkiye'de ister kuzeydeki Trabzon, Rize bölgesinde ister İstanbul'da ya da Yalova'da olsun, mutlu günler geçirerek sevinç ve mutluluklarını her zaman dile getiriyorlar."

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İlişkiler 2022'den sonra gelişti

İşler, Suudi Arabistan-Türkiye ilişkilerinin özellikle 2022 yılında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Türkiye'yi ziyaretinden sonra geliştiğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Bin Selman'ın ziyaretinin ardından Sayın Cumhurbaşkanımız hem ikili ziyaret hem de çalışma ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'a defalarca geldi ve Mekke Anlaşması imzalandı. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında her alanda büyük bir gelişme olduğunu gördük. Çok önemli bir noktaya da işaret etmek gerekir ki bu yıl iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun yüzüncü yılı; ilişkiler Mekke Anlaşması'nın imzalanmasıyla da taçlandı, bu da çok önemli bir mutabakattı. Elhamdülillah, ilişkiler siyasi, askeri, savunma, ticari ve kültürel her alanda gelişiyor. Sizin de takip ettiğiniz gibi iki ülke arasında sürekli üst düzey ziyaretler gerçekleşiyor; Türkiye'den Suudi Arabistan'a ve Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye düzenli olarak heyetler geliyor, anlaşmalar ve mutabakat zabıtları imzalanıyor."

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