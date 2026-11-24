Ekoturizm yatırımları kapsamında Aslandağı bölgesinde yapımı süren bungalov evleri ve restoran projesinde sona yaklaşıldı. Proje, Bayburt Valiliği öncülüğünde İl Özel İdaresi tarafından yürütülüyor.
Taş ve ahşabın bir arada kullanıldığı bungalov evleri, ziyaretçilere doğayla iç içe konaklama imkânı sunacak. Proje kapsamında inşa edilen restoran ise konaklama yapmayan günübirlik ziyaretçilere de hizmet verecek.
Vali Eldivan çalışmaları yerinde inceledi
Çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi alan Vali Mustafa Eldivan, yapımı devam eden bungalov evleri ve restoran alanında incelemelerde bulundu.
Eldivan, projenin Bayburt'un konaklama seçeneklerini artıracağını söyledi. Aslandağı'nın daha fazla ziyaretçi ağırlamasıyla bölgenin doğal güzelliklerinin tanıtımına ve yerel ekonomiye katkı sağlanacağını da ifade etti.
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