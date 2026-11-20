Bayburt'ta yarın sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli yağış etkili olacak.
Hava sıcaklıklarının cumartesi akşam saatlerinde düşmesiyle birlikte yağışların karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
Yağışın pazar sabahına kadar sürmesi bekleniyor
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yağışların 21 Kasım Cumartesi günü saat 09.00 ile 22 Kasım Pazar günü saat 09.00 arasında sürmesi bekleniyor.
Uyarı metninde şu ifadelere yer verildi:
- "Cumartesi akşam saatlerinden sonra sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak karla karışık yağmur ve yükseklerde kar şeklinde görülecek kuvvetli yağışların sebep olabileceği sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
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