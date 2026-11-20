Bayburt'ta milyonlarca yıllık gizem: Hangi canlıya ait olduğu henüz bilinmiyor

Bayburt'ta Biyoloji Öğretmeni Mehmet Söyüt, Sırakayalar köyünde yaptığı arazi çalışmasında kemik, ağaç ve yaprak fosillerine rastladı. Bulunan kemik örneğinin hangi canlıya ait olduğu henüz bilinmiyor; insan veya hayvan kemiği olduğu araştırmalar sonucunda tespit edilebilecek. Söyüt'ün önceki araştırmalarında 150 milyon yıl öncesine ait deniz minaresi ve ammonit fosilleri de bulundu; bir doğa gezisi 3 farklı fosil keşfiyle sonuçlandı.