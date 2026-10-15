Bayburt’ta fındık büyüklüğünde dolu etkili oldu

Tarladan servet çıkıyor: Bayburt'ta ilk kez denendi, kilosu 13 bin lira oldu

Bayburt’ta tarımsal çeşitliliği artırmak için ilk kez toprakla buluşturulan alternatif ürünün hasadında geri sayım bitti. İlaçtan dondurma sanayisine kadar kapış kapış giden ve kurutulmuşunun kilo fiyatı tam 13 bin liraya kadar tırmanan bu hazine, üreticisine adeta servet kazandırıyor.