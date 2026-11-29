Bayburt'un merkeze bağlı Üzengili köyünde karla kaplı yollarda yiyecek arayan anne ayı ve iki yavrusu, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Bayburt'un merkeze bağlı 2 bin 100 rakımlı Üzengili köyünde, karla kaplı yollarda yiyecek arayan anne ayı ve iki yavrusu güvenlik kamerasına yansıdı.

Köy içinde daha önce zaman zaman tek görülen ayı, bu kez yavrularıyla birlikte ortaya çıktı.

Gece saatlerinde köyde dolaştılar

Kar yağışının etkili olduğu köyde, anne ayı ve iki yavrusunun gece saatlerinde yerleşim alanında ilerlediği ve evlerin çevresinde dolaştığı görüldü.

Yiyecek aradıkları tahmin edilen ayılar, bir süre köy içinde dolaştıktan sonra kameranın görüş alanından çıkarak gözden kayboldu.

Üzengili köyünde daha önce de ayılar yayla evlerine girmiş, kapı ve pencerelere zarar vererek evlerdeki eşya ve yiyecekleri dağıtmıştı.

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Mayıs ayında da köy yerleşiminde tek başına yiyecek arayan bir ayı güvenlik kamerasıyla kaydedilmişti.

IHA Bayburt'un merkeze bağlı Üzengili köyünde, karla kaplı yollarda yiyecek arayan anne ayı ve iki yavrusu güvenlik kamerasına yansıdı.

Ayılar henüz kış uykusuna çekilmedi

Kasım ayının son günlerine gelinmesine ve kar yağışına rağmen ayıların yerleşim alanında görülmesi, henüz kış uykusuna çekilmediklerini ortaya koydu.

Ayıların kış uykusuna yatmalarını küresel ısınma, doğal yaşam alanlarındaki değişimler ve besin kaynaklarına erişim gibi etkenlerin etkilediği, uzman değerlendirmelerinde yer alıyor.

Ayılar, besin arayışıyla bu süreçte yerleşim yerlerine iniyor.

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