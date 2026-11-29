Kütahya İl Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan 126 öğrenci için Kütahya Yeni Spor Salonu'nda Hafızlık İcazet Merasimi düzenlendi.

Program, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı; hafız öğrencilerin yakınlarının yanı sıra protokol üyeleri ve vatandaşlar da törene ilgi gösterdi.

Merasime Kütahya Valisi Musa Işın, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Osman İyişenyürek, Kütahya İl Müftüsü Hasan İzmirli ve il protokolü katıldı.

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Işın: Bizi biz yapan inancımızdır

Kütahya Valisi Işın, hafızlık eğitimini en anlamlı ve kıymetli çalışmalardan biri olarak nitelendirdi ve öğrencileri tebrik etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı, İl Müftülüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ildeki din eğitimi çalışmalarına ve manevi çalışmalara sağladığı katkıya değinen Işın, emeği geçenlere teşekkür etti.

Genç nesillerin millî ve manevi değerlerle yetişmesinin ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını söyleyen Işın, şöyle devam etti: "Bu milletin çocukları kendi dinlerini öğrenmeden kendi ülkelerine sahip çıkamazlar. Kendi annelerine, babalarına saygı gösteremezler. Bu milletin çocukları ancak imanla, Kur’an’la, İslam’la yaşayarak bu ülkenin geleceğini inşa edebilirler"

Işın, bir milleti ayakta tutan en önemli unsurların inanç, gelenek ve millî şuur olduğunu dile getirerek, "Bizi biz yapan inancımızdır, imanımızdır, İslam’dır, geleneklerimizdir, göreneklerimizdir. Bu milletin iki şeye ihtiyacı var. Birincisi, millî şuurunu sürekli diri tutmaktır. İkincisi de imanını ve inancını diri tutmaktır. Bu ikisini kaybettiğimiz takdirde istiklalimizi ve istikbalimizi muhafaza etmekte zorlanırız" diye konuştu.

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Ortaokul ve liselerde seçmeli Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed'in hayatı derslerinin müfredata dahil edilmesini önemli bir adım olarak gören Işın, "Bize ve idarecilere düşen görev, yukarıda alınan kararların sahaya tatbik edilmesidir. Bu kararları alanlar gelip burada dersleri öğretemezler, bu kararların illerimizdeki uygulayıcıları bizleriz. Eğer çalışırsak ve görevimizi yaparsak kazançlı çıkarız." dedi.

Batılı kaynakların 2035 yılında dünya genelindeki Müslüman nüfusun 2 milyar 570 milyona ulaşacağını öngördüğünü söyleyen Işın, toplumsal yapının korunması için millî şuurun ve inancın diri tutulması gerektiğini ifade etti. Kadın hafızlara seslenen Işın, başlarındaki tacın dünyevi makamlardan daha kıymetli ve ebedi olduğunu dile getirdi; aday hafızlara zihin açıklığı dileyerek katılımcılardan dua istedi.

Ramazan Doğan Anadolu Ajansı Kütahya'da hafızlık eğitimini tamamlayan 126 öğrenci için icazet töreni düzenlendi. Kütahya Yeni Spor Salonu'ndaki programa hafız öğrencilerin yakınlarının yanı sıra protokol üyeleri ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

Ramazan Doğan Anadolu Ajansı Kütahya'da hafızlık eğitimini tamamlayan 126 öğrenci için icazet töreni düzenlendi. Kütahya Yeni Spor Salonu'ndaki programa hafız öğrencilerin yakınlarının yanı sıra protokol üyeleri ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kütahya’da 534 öğrenci hafızlık eğitimi alıyor

Kütahya İl Müftüsü İzmirli ise konuşmasında kentte sürdürülen hafızlık eğitimlerine ilişkin bilgi verdi.

İl Müftülüğüne bağlı Kur’an kurslarında kız ve erkek öğrencilerin hafızlık eğitimlerinin sürdüğünü söyleyen İzmirli, "Bugün Kütahya’ya bağlı hafızlık Kur’an kurslarımızda 177 kız, 166 erkek olmak üzere toplam 343 öğrencimiz hafızlık eğitimine devam etmektedir. Ayrıca Müdürlüğümüz ile İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz iş birliğiyle yürütülen hafızlık proje okullarımızda 191 öğrencimiz hafızlık eğitimine devam etmektedir" dedi.

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Hafızlığın büyük bir emek ve sorumluluk gerektirdiğini belirten İzmirli, icazet alan öğrencilere de tavsiyelerde bulundu.

Hafızların yalnızca Kur’an-ı Kerim’i ezberlemekle yetinmemesi gerektiğini dile getiren İzmirli, "Sadece güzel okumak ve ezberlemekle kalmayacak, Kur’an’ın mesajlarını anlayacak ve ahlakını hayatınıza yansıtarak yaşayacaksınız. Hıfzınızı asla unutmayacak, kalbinize nakşettiğiniz bu hazineyi kaybetmeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Ramazan Doğan Anadolu Ajansı Kütahya'da hafızlık eğitimini tamamlayan 126 öğrenci için icazet töreni düzenlendi. Kütahya Yeni Spor Salonu'ndaki programa hafız öğrencilerin yakınlarının yanı sıra protokol üyeleri ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

Ramazan Doğan Anadolu Ajansı Kütahya'da hafızlık eğitimini tamamlayan 126 öğrenci için icazet töreni düzenlendi. Kütahya Yeni Spor Salonu’ndaki programda hafızlar belgelerini aldı.

İyişenyürek: Hafız olmak bir şereftir

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı İyişenyürek, hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilerin önemli bir başarıya imza attığını söyledi.

Hafızların ortaya koyduğu başarının takdir edilmesi gerektiğini ifade eden İyişenyürek, öğrencilerin bu süreçte gösterdiği gayretin ve fedakârlığın önemine dikkat çekti.

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İyişenyürek, "Ortada bir marifet, bir başarı, gurur duyulması ve alkışlanması gereken bir tablo var. Bizlere bu sevinci yaşatan hafızlarımız var. Onlara ne kadar önemli bir iş yaptıklarını hissettirmemiz gerekiyor" dedi.

Organizasyonda emeği bulunan Kütahya Valiliğine, İl Müftülüğüne, hayırseverlere, ailelere ve hocalara teşekkür eden İyişenyürek, Diyanet İşleri Başkanlığının "Her yaşta Kur'an, her gönülde Kur'an, her nesilde Kur'an" anlayışıyla 4 yaşındaki çocuklardan yaşlılara kadar her kesime ulaştığını anlattı. Hafızların Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek büyük bir sabır ve emek örneği sergilediğini de söyledi.

Hafızlığın belge almakla sona ermediğini, aksine yeni bir sürecin başladığını söyleyen İyişenyürek, şu ifadeleri kullandı: "Hafızlık tamamlandı diye Kur'an ile yol arkadaşlığınız tamamlanmış değildir. Bilakis asıl şimdi başlıyor. Hafız olmak bir şereftir. Hafız kalmak bir mücadeledir. Hafızlığı yaşamak ise bir ömürlük kulluk vazifesidir. Ezberlediğiniz ayetler sadece dilinizde değil, ahlakınızda ve davranışlarınızda da yaşasın."

Mevlana'nın Mesnevi'sinden aktardığı öğütlerle Kur'an'ın hayatın merkezinde yer alması gerektiğini vurgulayan İyişenyürek, merasimin hayırlara vesile olmasını diledi; tüm hafızları ve ailelerini tebrik etti.

Ramazan Doğan Anadolu Ajansı Kütahya'da hafızlık eğitimini tamamlayan 126 öğrenci için icazet töreni düzenlendi. Kütahya Yeni Spor Salonu’ndaki programda hafızlar belgelerini aldı.

Ramazan Doğan Anadolu Ajansı Kütahya'da hafızlık eğitimini tamamlayan 126 öğrenci için icazet töreni düzenlendi. Kütahya Yeni Spor Salonu’ndaki programda hafızlar belgelerini aldı.

126 Öğrenciye icazet belgeleri verildi

Programda AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer, İl Müftüsü Hasan İzmirli ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da birer konuşma yaptı.

Ayasofya-i Kebir Camii İmam Hatibi Kütahyalı Ferruh Muştuer Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu, Ayasofya-i Kebir Camii Müezzini Selman Kızmaz ve beraberindekiler ise ilahi okudu.

Konuşmaların ardından hafızlık eğitimlerini tamamlayan 126 öğrenciye icazet belgeleri takdim edildi; belgelerini alan öğrenciler, aileleri ve eğitimcileriyle birlikte büyük sevinç yaşadı.

Tören, hafızların Kur'an-ı Kerim tilaveti, dua edilmesi ve icazet belgelerinin takdimiyle sona erdi.

Ramazan Doğan Anadolu Ajansı Kütahya'da hafızlık eğitimini tamamlayan 126 öğrenci için icazet töreni düzenlendi. Kütahya Yeni Spor Salonu’ndaki programda hafızlar belgelerini aldı.

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