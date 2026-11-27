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Kanada Yüksek Mahkemesi, ülkenin doğusundaki Quebec eyaletinde kamu sektörü çalışanlarının dini semboller taşımasını yasaklayan düzenlemenin anayasaya uygun olduğuna hükmetti.

CBC News'in haberine göre mahkeme, Quebec eyaletinde "21 nolu yasa (Bill 21)" olarak bilinen laiklik yasasının anayasaya uygun olduğu kararını verdi.

Quebec'in yasal yetkisi teyit edildi

Mahkeme , bu yasanın Quebec eyaletinin laikliğe ve demokrasiye olan "meşru ve tarihsel bağlılığından" kaynaklandığını kararın gerekçesinde belirtti.

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Bu kararla birlikte Quebec eyaletinin, kamu sektörü çalışanlarının iş yerinde başörtüsü ve haç gibi dini semboller kullanmasını yasaklama konusundaki yasal yetkisi teyit edildi.

Karara ilişkin açıklama yapan Hakim Richard Wagner, "21 nolu yasa, Quebec'in özgür ve demokratik bir toplumda devletin laikliğini sağlama konusundaki meşru ve tarihsel bağlılığından kaynaklanmaktadır." ifadesini kullandı.

Brown'dan temel haklar uyarısı

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM) Üst Yöneticisi (CEO) Stephen Brown, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yüksek Mahkemenin kararının ülke genelinde temel haklara zarar verebileceği uyarısında bulundu.

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Brown, mahkeme kararını "ülkede din özgürlüğü ve eşitlik açısından büyük bir gerileme" olarak nitelendirdi.

Brown, "bugün Quebec ve Kanada için karanlık bir gün." dedi.

Brown, "Kanadalıların Anayasa şartıyla güvence altına alınan haklarına yönelik topyekun bir saldırının kapıları ardına kadar açıldı." ifadelerini kullandı.

Quebec eyaletinde yaşayan birçok kişinin "dini görünümleri" nedeniyle işlerini, eğitim fırsatlarını ve kariyer beklentilerini kaybettiğini söyleyen Brown, kararın etkilerinin "dini azınlıkların çok daha ötesine uzanabileceği" uyarısında bulundu.

Brown, şunları kaydetti:

"Bu karar, ülkedeki her bir yönetime, tüm Kanadalıların temel özgürlüklerini ve yasal haklarını ellerinden alan yasalar çıkarma konusunda sınırsız bir yetki tanımaktadır. Eğer haklarımız, bir hükümetin siyasi çıkarlarına uygun düştüğü her an ihlal edilebiliyorsa o zaman gerçek anlamda haklara sahip değiliz demektir."

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Yasa yargıya taşınmıştı

Eyalette Müslüman, Sih ve Katolik temsilcilerin de aralarında bulunduğu çeşitli gruplar, temel haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle söz konusu yasayı yargıya taşımıştı.

2019'da kabul edilen "Bill 21" yasasını merkeze alan dava, Kanada'da "en önemli anayasal süreçlerinden biri" olarak nitelendiriliyor; yasa ise kamu görevlilerinin iş yerinde dini semboller taşımasını yasaklıyor.

BBC, hukuki açıdan bu kararın ülkedeki dini ifade özgürlüğü konusunda tartışmalar doğurabileceğini ve birçok kesimin tepkisini çekeceğini aktardı.

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