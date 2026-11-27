TAŞACAK BU DENİZ ADİL KOÇARİ ÖLDÜ MÜ, DİZİDEN AYRILACAK MI SON DAKİKA? Ulaş Tuna Astepe Taşacak Bu Deniz'den Ayrılıyor Mu? TRT 1 yayın akışı
Taşacak Bu Deniz dizisinde Adil Koçari'nin akıbeti, 40. bölüm öncesinde izleyicilerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Şerif'in kurduğu planın ardından İso tarafından silahla vurulan Adil'in yaşayıp yaşamadığına ilişkin soru işaretleri devam ediyor. Dizinin yeni bölüm fragmanında yer alan mezarlık görüntüleri ve karakterler arasında geçen dikkat çekici konuşmalar, ayrılık iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Ulaş Tuna Astepe'nin canlandırdığı Adil Koçari karakterinin hikâyeye devam edip etmeyeceği araştırılırken, izleyiciler oyuncunun diziden ayrılıp ayrılmayacağına dair ipuçlarını takip ediyor. Özellikle 40. bölüm fragmanındaki sahneler, Adil'in geleceğine ilişkin merakı artırdı. Peki, Taşacak Bu Deniz'de Adil Koçari öldü mü? Ulaş Tuna Astepe diziden ayrılıyor mu? İşte 40. bölüm öncesinde gündeme gelen ayrılık iddiaları...
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