EMEKLİ PROMOSYONLARINDA İKİ KRİTİK TARİH

Emekli promosyonlarında 2027 yılının ilk aylarında iki gelişme yakından takip edilecek. Bunların ilki Ocak ayında yapılacak emekli maaşı zammı, ikincisi ise SGK ile bankalar arasında imzalanan mevcut promosyon protokolünün Mart 2027'de sona erecek olması.

Ocak ayında aylıklarda yaşanacak artışın emeklilerin banka promosyonu alırken dahil oldukları maaş dilimlerini değiştirmesi bekleniyor. Mart ayında ise SGK ve bankalar arasında yeni bir protokol yapılması halinde asgari promosyon tutarları ile maaş aralıkları yeniden belirlenebilecek.