KPSS ortaöğretim atama puanları 2026: Kamu kurumları KPSS atama puanı kaç, 60, 65, 70, 75, 80, 85 ve 90 puanla nereye girilir?
KPSS ortaöğretim branş bazında sıralamalar açıklandı. ÖSYM, 2026 KPSS Ortaöğretim sınavna katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamalarının Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) yansıtıldığını duyurdu; bilgilendirme amacıyla oluşturulan sıralamalar ais.osym.gov.tr adresinden sorgulanabilecek. Adaylar bir yandan kamu kurumları KPSS atama puanlarını merak etmeye başladı. Peki KPSS ortaöğretim atama puanları ile hangi kadroları tercih edebilirim? Hangi kadrolar kaç P94 puanla atanılır? İşte 70, 75, 80, 85 ve 90 puanı kamu kurumları atama listesi.
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