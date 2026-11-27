3600 günle emeklilik formülü netleşti! EYT sonrası emeklilikte altın tablo ortaya çıktı

3600 gün primle emeklilik şartları, 2026 yılında çalışma hayatını tamamlamaya hazırlanan vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Normal emeklilik için gerekli prim gün sayısına ulaşamayan ancak uzun yıllardır sigortalı olan kişiler, kısmi emeklilik hakkından yararlanmanın yollarını araştırıyor. Özellikle prim eksiği bulunan ve emeklilik yaşını bekleyen çalışanlar için 3600 gün üzerinden emeklilik seçeneği dikkat çekiyor. Ancak bu haktan yararlanabilmek için yalnızca prim gününü tamamlamak yeterli değil. İlk sigorta giriş tarihi, 15 yıllık sigortalılık süresi ve yaş koşulunun da birlikte karşılanması gerekiyor. Ayrıca kadın ve erkek sigortalılar için uygulanacak yaş sınırları, sigorta başlangıç tarihine ve diğer şartlara göre değişebiliyor. EYT düzenlemesiyle emekli olamayan vatandaşlar da kısmi emeklilik imkanını gündeminde tutuyor. Peki, 3600 gün primle kimler emekli olabilir? Kadınlarda ve erkeklerde yaş şartı kaç? İşte 2026 yılı kısmi emeklilik koşulları...