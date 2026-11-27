Kademeli emeklilik kanun teklifi Meclis’te: Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak, 2027'de çıkar mı, kimler, kaç yaşında emekli oluyor? Yaş ve prim tablosu açıklandı
9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigorta girişi bulunan milyonlarca çalışanı ilgilendiren kademeli emeklilik kanun teklifi TBMM’ye sunuldu. Milletvekili İzzet Akbulut tarafından sunulan teklifle, emeklilik yaşının ilk sigorta başlangıç tarihine göre kademeli olarak belirlenmesi istendi. Teklifte göre, 2000 yılı sigorta girişli kadınlar 50, erkekler 52 yaşında emekli olacak. İşte kademeli emeklilik tablosu ve detayları.
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