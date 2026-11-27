SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURA SONUÇLARI: Sağlık Bakanlığı 3. dönem atama kurası sonuçları açıklandı mı, nereden yayınlanacak?
Sağlık Bakanlığı 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası sonuçları için bekleyiş başladı. Uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı kadrolarını kapsayan noter huzurundaki çekilişin tamamlanmasının ardından adaylar, yerleştirme sonuçlarını öğrenmek için sorgulama ekranına yöneldi. Kura sürecine katılan sağlık çalışanları, tercih ettikleri kadrolara yerleşip yerleşemediklerini ve kazanan adayların isim listesini araştırıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen yerleştirme işlemlerinin ardından gözler sonuç duyurusuna çevrilirken, sonuçların hangi internet adresinden görüntüleneceği de merak konusu oldu. Peki, 2026 Sağlık Bakanlığı 3. dönem atama kurası sonuçları açıklandı mı? Adaylar kura sonuçlarını nereden ve nasıl sorgulayacak? İşte sonuç ekranı ve isim listesine ilişkin merak edilen ayrıntılar...
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